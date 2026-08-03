Booster Gold è stato chiuso nonostante avesse già ricevuto il via libera in precedenza

Quando James Gunn e Peter Safran hanno presentato i piani per il DCU nel gennaio 2023, Booster Gold era uno dei progetti presentati. L'idea era che fosse una serie TV che ci permettesse di seguire uno dei personaggi DC meno noti ma molto più amati: il titolare Booster Gold .

È una stella dello sport dell'anno 2442 che riesce a tornare ai nostri tempi dopo aver trovato la tecnologia in un museo. Poiché sa già tutto ciò che accadrà nel mondo e ha accesso a attrezzature futuristiche, possiede anche superpoteri.

DC probabilmente aveva immaginato una storia con elementi di Deadpool e Peacemaker, ovvero una storia spesso umoristica e autoironica, con ego e cuore. Fino ad aprile, James Gunn ha detto che Booster Gold era ancora in produzione dopo che un episodio pilota era stato approvato l'anno scorso.

Ora, però, lo sceneggiatore della serie, David Jenkins, ha annunciato che Booster Gold non avverrà. In Threads, cita la dichiarazione di Mahershala Ali secondo cui la Marvel annullerà Blade e aggiunge: "Il mio Booster Gold non andrà avanti."

Possiamo solo speculare sul motivo, ma Supergirl è stata un grande flop al botteghino, quindi forse Warner e DC stanno attualmente facendo un po' più di attenzione ai personaggi che non hanno una grande base di fan?