Boox Go 10.3" Gen II

Boox adotta un approccio molto interessante alla progettazione e alla produzione dei suoi prodotti "e-ink". Sebbene il fattore di forma sia generalmente lo stesso di quello dei produttori concorrenti, il concetto è diverso; a differenza di Remarkable, ad esempio, l'ecosistema di Boox è completamente aperto. Questo significa che usano Android, hanno accesso al Google Play Store e sono promossi con il presupposto di poter fare più che leggere e scrivere. Tuttavia, questa è un'arma a doppio taglio, perché compromette in qualche modo la durata della batteria, il prezzo e tutto il resto in cambio di funzionalità che non sono necessariamente sicuro che debbano appartenere qui.

Detto ciò, e con questo dilemma quasi esistenzialista affrontato, diamo un'occhiata all'ultima creazione di Boox, il Go 10.3 Gen II, che si posiziona come una sorta di scelta di riferimento nella loro gamma, un po' più grande del Palma e un po' più piccolo rispetto ad alcune delle enormi alternative offerte.

Curiosamente, il Go 10.3 Gen II è dotato di un display HD E Ink Carta 1200 da 10,3". Ciò significa che è monocromatico e opera a una risoluzione di 2480x1860 senza illuminazione frontale. È assolutamente di altissimo livello, senza dubbio, sia per la nitidezza, la sensazione del vetro del display sotto il dito e lo stilo, sia per i risultati che ne derivano. Combinato con il nuovo Snapdragon 750G otta-core, 4GB LPDDR4X RAM e 64GB di memoria interna, il tutto funziona senza problemi e funziona bene dal punto di vista funzionale, sia che tu stia prendendo appunti, usando app o leggendo.

Pesa solo 360 grammi ed è progettato in modo che ci sia spazio da un lato per la mano. Vale anche la pena notare che è speso solo 4,8 millimetri, rendendolo praticamente facile da trasportare. È più leggero e sottile anche degli smartphone più sottili. Ha una batteria da 3700mAh, che è più che sufficiente per le attività quotidiane, ma che si scarica naturalmente più velocemente a seconda di cosa stai facendo, e puoi fare tutto tramite Google Play Store.

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L'esperienza di scrittura è sublime—lo è davvero, soprattutto quando si usa la penna Magnetic InkSense Plus di Boox—la sensazione è davvero autentica, come sempre, una combinazione della sensazione fisica della penna e del feedback uditivo che ne deriva.

Quindi torniamo alla banchina aperta. Sì, è incredibilmente facile sostenere che l'accesso al Google Play Store permetta a qualsiasi utente di scaricare e usare esattamente le app che desidera. Al contrario, c'è una certa gioia nel vedere ecosistemi come Remarkable impegnarsi di più per offrire un'esperienza più curata. Certo, hai la possibilità di giocare a Candy Crush sul tuo Boox Go 10.3 Gen II, e quindi puoi semplicemente scegliere di no. Ma d'altra parte, c'è comunque qualcosa di positivo nell'hardware dedicato che può svolgere compiti specifici senza doversi preoccupare sempre di una miriade di opzioni irrilevanti. E un quaderno digitale è un forte candidato per quel ruolo, secondo me.

Tuttavia, il Boox Go 10.3 Gen II ha il vantaggio di non essere particolarmente costoso, anche con queste caratteristiche. Stiamo parlando di 420 € per il modello senza luce anteriore, e 450 € per il modello Lumi con luce, e entrambi sono solo un po' più economici rispetto ai modelli equivalenti di Remarkable, o almeno non sono più costosi.

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