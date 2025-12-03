HQ

Quando stai cercando di acquistare un dispositivo digitale, la prima cosa che dovresti chiederti è a cosa serve esattamente. Se stai cercando un eReader, potrebbe essere un modo leggero per trasportare quotidianamente tutta la tua biblioteca con i mezzi pubblici, come compagno di viaggio, semplicemente come portadocumenti o come manuale di studio. Forse hai (o coltivarai) l'anima di un artista, e stai cercando una vignetta altamente sensibile ai tratti sullo schermo, una che rifletta chiaramente le tue parole scritte a mano, i tuoi appunti presi al volo durante le lezioni universitarie o le riunioni di lavoro. Forse hai semplicemente bisogno di un modo comodo per leggere le notizie quotidiane, sfogliare ricette, goderti il mondo dei fumetti o persino comporre musica. Se ci sono idee di questo, anche idee che non ho menzionato, ma hai pensato di metterle su carta (digitale), forse dovresti iniziare a cercare una soluzione tutto-in-uno, e Boox ne ha una nuova a portata di mano.

Solo pochi mesi fa il mio collega David ha potuto sfruttare le funzionalità offerte da Boox Note Air4 C in estate, un prodotto abbastanza completo in termini di funzionalità, ma che aveva mancato qualche aggiustamento qua e là. Tempi di risposta migliori quando prendo appunti a mano o con la tastiera touch, migliore saturazione dei colori, un po' più di potenza grezza... un prodotto malleabile che, tuttavia, non è un tablet, e il suo successore, quello che ho tra le mani e su cui sto scrivendo questa recensione, il Boox Note Air5 C, non lo è. Ma ha fatto un altro passo nella direzione giusta.

Ho iniziato prima parlando degli eReader come dispositivi preferiti basati su eInk, ma il Note Air5 C va molto oltre. È un dispositivo per leggere e scrivere, una workstation e un taccuino da disegno, tutto insieme e a un leggero tocco di dito o penna a mano. Si basa su un design identico al suo predecessore menzionato, ma con pochissime modifiche. Sì, ora viene fornito con Android 15 di serie e, per fortuna, ha risolto il curioso difetto di progettazione della custodia che non includeva un piccolo foro per caricare il Note Air5 C con il case chiuso tramite la porta USB-C. Oltre a questo, è tutto come al solito. Stessi 64GB di memoria e stessi 6GB di RAM. Purtroppo non ci sono cambiamenti allo schermo di Kaleido 3, che sarebbe il principale punto di riferimento per incoraggiare chi possiede già un modello Note Air precedente a fare l'upgrade.

Perché sì, bisogna soffermarsi un po' sullo schermo per capire la mia gioia moderata da un lato e la mia leggera frustrazione dall'altro, quando uso il Boox Note Air5 C. Anche con la luminosità e la modulazione della temperatura dello schermo, questo modello non riflette fedelmente contrasti e colori. Uno degli usi principali che aspettavo era come mio archivio per quasi 30 anni di romanzi grafici, fumetti e fumetti accumulati, di cui avevo intenzione di ridurre la collezione a casa. Penso che alla fine lo farò, perché la nitidezza delle cornici e delle vignette è davvero presente, ma non il riflesso dei colori e degli inchiostri, anche se lo schermo supporta fino a 4.096 colori. È una decisione molto ponderata dargli questo "passaggio" nei fumetti, e lo prende per un pelo, perché si adatta alle circostanze specifiche di cui ho bisogno. Sono sicuro che chi non legge graphic novel o manga in bianco e nero rimarrà deluso qui, e una foto della stessa pagina sia su carta che sul Note Air5 C ne è la prova.

Se intendi usare il Boox Note Air5 C come lettore di ebook e per prendere appunti, è meglio disattivare le funzioni Wi-Fi e Bluetooth 5.1 integrate, perché consumeranno la batteria molto "più velocemente", finché il dispositivo è attivo. Comunque, offre una settimana di autonomia con tutto acceso, e sono soddisfatto della durata della batteria, anche se usare la penna consuma molte più risorse. Mi piacciono anche le opzioni di calligrafia. Avevamo già parlato dei suoi vantaggi nel modello precedente, ma vorrei aggiungere che i modelli inclusi come standard sono davvero utili in quasi ogni situazione, e ho trovato in particolare essenziale l'opzione di personalizzazione per compilare moduli senza sprecare carta, e poi inviarli per posta o su un PC.

L'ho trovato utile anche per spiegare lezioni semplici a mia figlia, risparmiando una generosa quantità di carta. E sì, alla fine è riuscita a sfruttare meglio l'opzione del disegno libero per dare via libera alla sua creatività.

Al momento, Boox Note Air5 C è ancora un'ottima scelta per usi accademici o creativi, o semplicemente come compagno d'ufficio. Per altri usi meno legati all'ufficio o all'alfabetizzazione, lo consiglierei più difficilemente. Sì, puoi installare Telegram, WhatsApp, app per lo shopping e persino Netflix, se non ti dispiace guardare l'ultima stagione di Stranger Things come se fosse avvolta da una nebbia Silent Hill (e anche guardare la batteria scaricarsi), anche con la funzione di super-refresh (o BSR) di Boox.

No, il Boox Note Air5 C è quasi la risorsa perfetta per qualsiasi disciplina scritta a mano, ma farò un paio di suggerimenti per un Note Air6 C. Innanzitutto, serve un posto libero dove mettere la penna magnetica senza premere accidentalmente il pulsante di abbassamento del volume (o la pagina nuova, se sei nell'app Note). È molto fastidioso dover continuare a cancellare pagine bianche extra create da una pressione continua involontaria. Allo stesso modo in cui è stato risolto il carico delle fondine, è qualcosa da rivedere. D'altra parte, penso che la funzione effettiva di Boox EinkWise debba essere ripensata. Dovrebbe adattare luminosità, colore e frequenza di aggiornamento dello schermo alle tue esigenze attuali, ma né l'interfaccia è chiara né sembra funzionare come dovrebbe. Alla fine, devi andare direttamente nelle impostazioni del dispositivo e cercare le opzioni, una per una.

Risparmiando qualche zona grigia, rimarrò sicuramente con il Boox Note Air5 C come dispositivo pratico per ufficio. L'e-ink ha vinto la battaglia per la salute visiva, le sue funzioni offrono molte più possibilità di qualsiasi eReader o blocco digitale, e il suo spazio di archiviazione è ampio per tenere a portata di mano tutti i tuoi libri, fumetti, appunti di classe o documenti di lavoro. Non ha abbastanza progressi per giustificare il passaggio se hai già un Note Air4 C, ma per un nuovo acquirente che non ha ancora capito di poter avere tutto in un unico dispositivo snello e comodo, questa dovrebbe sicuramente essere un'opzione sul tavolo.