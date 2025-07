Se sei interessato al mondo degli eReader e sei un visitatore abituale di Gamereactor, probabilmente hai letto la mia recensione del Boox Palma dell'anno scorso. Se non l'hai fatto, dovresti iniziare da lì, perché quella recensione ti darà il contesto completo del concetto, l'introduzione... e anche praticamente tutte le funzionalità che troverai qui intatte.

L'hai già controllato? Buono. La cosa che mi piace di meno di Boox Palma 2 è che si chiama così. Capisco che nello spazio dei dispositivi intelligenti, in particolare mobile, le iterazioni annuali sono la norma, ma questo non assomiglia nemmeno a quelle uscite annuali, per non parlare dei passaggi generazionali come il recente Nintendo Switch a Nintendo Switch 2.

Il Boox Palma 2 è fondamentalmente il Boox Palma 1. Se guardi le foto, ti sarà difficile trovare differenze a prima vista, al di là di una leggera modifica ai pulsanti e agli spazi vuoti aggiunti al Flip-Fold Case.

Sulla carta, nessun gioco di parole, il nuovo modello viene fornito con Android 13, un sensore di impronte digitali per il blocco e lo sblocco e un piccolo miglioramento nel processore e nell'aggiornamento dello schermo. In pratica, i cambiamenti sono quasi impercettibili, quindi il punto centrale della raccomandazione risale a ciò che ho raccolto nel 2024.

Quello che devi fare è valutare se sei interessato al formato (un eBook con e-ink, ma le dimensioni e il comportamento di uno smartphone con app) e poi, ed è qui che la cosa si fa interessante, decidere se il suo prezzo si adatta al tuo budget. Perché, con il passare del tempo, la Boox Palma 1 non costa più 300 euro, ma si può trovare a meno di 200 euro, mentre la Boox Palma 2 ha un prezzo ufficiale di 250 euro. Questo inizia a risolvere uno dei più grandi inconvenienti che avevo all'epoca.

In effetti, il Boox Palma 2 rende il suo predecessore ancora più allettante di prima a quel prezzo. Lo uso come eReader da un bel po' di mesi e, anche se apprezzerei un po' più di fluidità e un'interfaccia più intuitiva, sono comunque soddisfatto del fattore di forma e del peso e non ho più voglia di portare libri più grandi a letto o in viaggio. Avrebbero dovuto chiamarlo in un altro modo (non so, 2025 o 1.5) per evitare confusione. Come altro si chiamerà il vero salto generazionale?

In entrambe le foto: a sinistra: Boox Palma 1, a destra: Boox Palma 2.

