BOOX presenta i suoi due nuovi modelli di dispositivi e-ink a colori, che sono ora in vendita

HQ

I dispositivi e-ink sono stati a lungo utilizzati per qualcosa di più della semplice lettura di ePUB, CBZ, CBR e PDF con libri o note di testo. Ora più che mai sono strumenti di prima classe per l'ufficio e lo studio, e il marchio BOOX sta ora guidando questo progresso con due nuovi modelli appena presentati al suo evento autunnale annuale: BOOX Note Air5 C e BOOX Palma 2 Pro.

BOOX Note Air5 C: Android 15, colore e massima fluidità nella nuova era della carta digitale

Il primo modello presentato è la nuova ammiraglia del brand, un'evoluzione del suo attuale Note Air4 C. Il Note Air5 C è descritto come un vero e proprio taccuino digitale in cui è possibile prendere appunti a mano libera grazie al nuovo stilo Pen3, o alla nuova funzione di supporto della tastiera magnetica.

Note Air5 C ha un processore a otto core, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e mantiene il suo display da 10,3" con retroilluminazione regolabile e protezione per gli occhi anche durante un uso prolungato. Ha un Android 15 open source e una modalità a schermo diviso per avere più attività aperte contemporaneamente, come leggere un fumetto e prendere appunti a margine allo stesso tempo. E ora è alimentato da Smart Scribe, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per modificare istantaneamente il testo scritto a mano o i tratti, oltre alla possibilità di archiviare i file nel cloud e accedervi da qualsiasi luogo.

Il nuovo BOOX Note Air5 C è ora disponibile per l'acquisto online e nei negozi specializzati al prezzo consigliato di 529,99 €.

BOOX Palma 2 Pro: tutti i vantaggi di eInk in tasca

L'altro modello in arrivo nei negozi oggi è il Palma 2 Pro, il prossimo salto nei dispositivi tascabili dall'uscita del primo modello Palma nel 2023. Il Palma 2 Pro ora include il supporto 5G e il display a colori, con un sistema operativo basato su Android 15. Il Palma 2 Pro è dotato di un display a colori da 6,13 pollici e pesa solo 175 grammi. Il 5G significa che ora puoi scaricare musica o libri direttamente dal dispositivo. Dispone di due slot SIM e anche di uno slot microSD per una capacità fino a 2 TB.

Il Palma 2 Pro migliora il modello precedente aggiornando la RAM a 8 GB e beneficia della tecnologia Super Refresh, che migliora la fluidità quando ci si sposta tra le app o si naviga in Internet. In esclusiva per questo nuovo modello avanzato, è compatibile con lo stilo BOOX InkSense Plus, che consente di evidenziare il testo, prendere appunti rapidi o gestire elenchi di cose da fare in modo rapido e preciso.

Il BOOX Palma 2 Pro è ora disponibile per l'acquisto dal sito ufficiale al prezzo di 399 euro in due colori: Nero antracite e Bianco Avorio.