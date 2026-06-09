BOOX presenta il suo nuovo eReader ultra-compatto, BOOX Go 6 (Gen II)

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Se c'è una cosa che cerchi sempre più di sfruttare con l'età, sono quelle vacanze estive, dove non si tratta più solo della destinazione o delle attività che hai pianificato per i tuoi pochi (sì, non sono mai abbastanza) giorni di riposo, ma anche di trovare quei momenti di relax in cui puoi liberare la mente e ristabilire il tuo equilibrio spirituale. Se sei anche appassionato di lettura o vuoi realizzare quel sogno di lunga data di scrivere il tuo primo romanzo, allora BOOX ha proprio quello di cui hai bisogno quest'anno.

L'azienda, esperta di dispositivi e-ink come il BOOX Note Air 5c e il BOOX Palma 2, ha ora presentato il suo nuovo lettore compatto da 6 pollici e 160 grammi, il BOOX Go 6 (Gen II). Questo modello è stato ridisegnato ispirandosi alle valigie da viaggio, disponibili in quattro colori (Prugna, Stone, Conchiglia e Crema) che trasmettono calma e personalità. Presenta anche una finitura liscia sul retro che impedisce che le porte e i cavi di ricarica o di collegamento vengano danneggiati da una posizione scorretta, aumentando la durata.

Lo schermo ad alta definizione del BOOX Go 6 (Gen II) (300 ppi) offre nitidezza anche quando si guardano illustrazioni dettagliate come le mappe di un romanzo fantasy, e dispone di illuminazione frontale regolabile per l'uso notturno. Inoltre, è completamente compatibile con lo stilo InkSense Plus di BOOX.

Questa volta, BOOX ti dà la libertà di usare la tua app di lettura preferita sul dispositivo, anche se il suo NeoReader funziona ancora bene. Il suo processore octa-core e 32 GB di spazio di archiviazione garantiscono non solo prestazioni fluide, ma anche la possibilità di portare in tasca tutta la tua libreria digitale. La batteria di lunga durata garantisce diversi giorni di utilizzo, e puoi collegarti direttamente al tuo account Google Play Store per scaricarlo direttamente da lì, dato che gira su un sistema Android aperto.

Se hai bisogno di un nuovo e-reader quest'estate, il BOOX Go 6 (Gen II) è ora disponibile per €199,99 nello shop online. Interessato?