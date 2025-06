Borderlands 2 è gratuito su Steam, ma solo fino all'8 giugno

HQ

Borderlands 2 è attualmente scaricabile gratuitamente su Steam, ma solo fino all'8 giugno alle 18:00 BST / 19:00 CEST. Una volta aggiunto il gioco alla tua libreria, sarà tuo per sempre. Questo fa parte della principale campagna Borderlands di 2K in vista del lancio di Borderlands 4 a settembre e rappresenta un'eccellente opportunità per rivisitare l'iconico sparatutto looter.

Allo stesso tempo, c'è una grande vendita sull'intera serie Borderlands, con sconti fino al 95% su titoli come Borderlands 3, Tiny Tina's Wonderlands e New Tales from the Borderlands. Quindi, se vuoi davvero caricare e provare tutti i giochi della serie, questa è un'ottima opportunità.

Sei entusiasta di Borderlands 4 ?