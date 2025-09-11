HQ

Ho spesso avuto l'impressione che la serie Borderlands sia stata vittima del suo stesso successo. Dopo l'originale piuttosto innovativo e l'eccellente sequel che ha migliorato la formula in ogni modo possibile, Gearbox ha lottato per raggiungere le stesse vette da allora. Non è che il talentuoso team non sia riuscito a presentare videogiochi divertenti, è solo che i progetti nel tempo da Borderlands 2 non sono stati né memorabili né eccellenti. È per questo motivo che viene esercitata un'immensa pressione su Borderlands 4, poiché questo è il prossimo grande sforzo per raggiungere e forse anche superare il traguardo che la serie ha stabilito in passato. Borderlands 4 è quel gioco? Questo è aperto al dibattito.

Per cominciare, lasciatemi chiarire subito le cose: Borderlands 4 è ancora Borderlands come lo conoscete e lo amate. Le sparatorie di alto livello, l'immensa varietà e profondità di costruzione, le armi assurde, l'iconica direzione artistica in cel-shading, l'umorismo sciocco, arguto e satirico, tutto questo è lì e in molti luoghi è migliore che mai.

La storia del gioco è anni luce migliore di Borderlands 3, fornendo un racconto che vuoi continuare a progredire verso il tuo inevitabile incontro con il cattivo principale The Timekeeper. È selvaggio, tirannico, un po' misterioso, e tutto ciò che i Calypso Twins non erano. Allo stesso modo, il cast di supporto e i rispettivi archi narrativi sono molto migliori, intrecciando quel delicato equilibrio di familiaritàBorderlands con qualcosa di fresco e nuovo mentre vediamo cosa succede quando Claptrap, Moxxi, Zane e Amara vengono abbinati a Rush, Levaine, Zarra e Defiant Calder. Dal punto di vista della narrazione e dello sviluppo del personaggio, non è allo stesso livello di Borderlands 2, ma è molto meglio di quello che abbiamo visto nella memoria recente.

Allo stesso modo, l'umorismo è più forte con battute migliori e più calcolate che colgono il giocatore alla sprovvista e suscitano risate e persino risate vere e proprie. La satira è ancora presente e più appropriata che mai, le battute dei nemici sono memorabili e raramente si sentono ripetizioni, e lo standard dell'umorismo e dell'arguzia è di qualità superiore, tanto che non ti fa sussultare o rabbrividire quando qualcuno dice qualcosa che ti fa pensare a quello streamer di cui il tuo fratellino non ne ha mai abbastanza.

Per il resto, guardando il gameplay, Gearbox ha chiaramente prestato attenzione a ciò che i fan hanno chiesto, poiché vediamo miglioramenti in aspetti chiave che rendono ogni area migliore. Il movimento è più veloce e fluido che mai grazie al Glide Pack e l'azione è ancora più divertente e snella grazie al modo in cui Ordnance combina granate, armi pesanti, coltelli da lancio e altro in un'unica categoria e come Licensed Parts rende le armi ancora più eccitanti offrendo combinazioni e tiri casuali che altrimenti apparterrebbero a un'arma leggendaria nei capitoli passati. Il design dell'HUD e del menu è più fluido e molto più intuitivo, rendendo più facile studiare le tue armi, capire la tua missione secondaria attiva o leggere le tue sfide. Questo è in cima a un gioco d'armi reattivo ed eccellente in cui ogni arma è un piacere da maneggiare e in realtà si sente e suona letale con effetti di sparatoria epici e incisivi e un impatto notevole. Oh, e non dimentichiamo i nemici di cui ce ne sono una moltitudine da abbattere, ognuno dei quali cambia nel corso del gioco in varianti più dure e complesse man mano che vengono introdotte meccaniche di gioco aggiuntive.

Il punto è che Borderlands 4 è una gioia da giocare e forse il gioco Borderlands più sensato che abbiamo avuto fino ad oggi. È un gioco enorme con una quantità ridicola di contenuti da masticare, qualcosa che è solo esacerbato dal fatto che ci sono quattro personaggi estremamente unici da giocare e padroneggiare, sia da soli che con gli amici. Ancora una volta, è un'esperienza epica se la guardi su queste metriche.

Ma, e questo è un grande ma, non tutte le modifiche che Gearbox ha implementato necessariamente funzionano. Per prima cosa, l'idea di un mondo senza soluzione di continuità non è tutto ciò che sembra. Essenzialmente, a parte un paio di aree più piccole, tipicamente basate su boss principali e l'area principale della città che diventa disponibile nelle ultime parti della storia, tutta la mappa più ampia è libera di essere esplorata come e quando lo ritieni opportuno. Ciò significa che puoi viaggiare dall'estremo nord di Carcadia, fino all'estremo est di Terminus Range, alle spiagge sabbiose di The Fadefields, e poi risalire a Carcadia senza vedere una schermata di caricamento. Benissimo! Tuttavia, Kairos è un mondo grande e la maggior parte dei suoi punti di interesse non vale davvero la pena visitarli. Alcuni sono riservati alle missioni secondarie, alcuni per dove trovi oggetti da collezione, altri per assolutamente nulla. Il punto è che viaggiare in giro Kairos non è esattamente un piacere, no, anzi a volte è più un lavoro ingrato, soprattutto considerando che la maggior parte degli oggetti da collezione sono noiosi e noiosi, il che rende difficile svuotare qualsiasi senso di gioia nel trovare i loro luoghi oscuri.

Certo, Gearbox ha fornito un veicolo Digirunner personalizzabile e liberamente generabile per rendere più facile spostarsi Kairos ed è molto utile, ma è tutto ciò che è: uno strumento per andare e tornare dai punti sulla mappa. E il mondo in sé non è nemmeno costruito in modo molto incoraggiante, in quanto sembra quasi una moltitudine di livelli tradizionali Borderlands schiacciati insieme con ampi spazi aperti tra di loro. Stai cercando di superare quella catena montuosa? Non c'è Skyrim che si trascina sul fianco della montagna, devi trovare il percorso specifico per aggirare poiché le caratteristiche rocciose disegnate non sono affatto scalabili. Questo livello di frustrazione per essere dirottato e detto di esplorare la mappa in un certo modo non è nemmeno alleviato dal bot compagno Echo-4 che spesso non sa come esplorare la mappa meglio di te...

Le missioni secondarie sono anche alcune delle parti migliori e peggiori di questo gioco, poiché Gearbox non si preoccupa davvero di sprecare il tuo tempo con missioni lunghe e disinteressanti che sembrano incredibilmente tipicamente Borderlands. Rimarrai in piedi e aspetterai che un NPC finisca di parlare per due minuti di fila per dirigersi da qualche parte, far saltare in aria qualcosa e tornare indietro, e mentre funziona, è anche lo stesso identico stile di ricerca Borderlands che serve da quasi due decenni ormai. L'unica differenza è che ora ci sono Contracts da aggiungere all'equazione, con queste missioni secondarie, se vuoi, e alcune di esse sono le attività del tipo "testa alla posizione, scansiona oggetto" possibili. Questi sono del tutto facoltativi, concessi, ma spesso non mi rendono incline ad accettarli.

A questo si aggiunge il jank Borderlands che tutti conosciamo e che la maggior parte di noi non ama. Sì, è una build di recensione pre-lancio a cui sto giocando, ed è per questo che perdonerò le prestazioni un po' instabili su PC, ma ho giocato abbastanza Borderlands giochi per riconoscere i bug stupidi in cui gli oggetti di ricerca non si generano, in cui i personaggi si bloccano e si rifiutano di continuare quello che stavano facendo per avanzare in una missione, dove i nemici rimangono intrappolati nell'ambiente e non possono essere uccisi, e simili. Qualsiasi fan di Borderlands sa come risolvere questi problemi semplicemente tornando al menu principale e ricaricando il gioco, ma comunque, questo è il quarto gioco numerato Borderlands, non dovremmo aspettarci di meglio di questo ormai?

Tuttavia, solo perché ci sono problemi, non lasciare che ciò sminuisca il fatto che Borderlands 4 è un vero spasso e gioia da giocare. I fan di lunga data adoreranno questo capitolo della serie, sia per l'eccellente e variegata gamma di Vault Hunters o per i miglioramenti fondamentali che rendono l'esperienza generale migliore e più coinvolgente. C'è un sacco di amore qui, con decine di ore di contenuti da masticare prima ancora di avere un primo assaggio dell'endgame e degli elementi Ultimate Vault Hunter.

Quindi, anche se non posso dire se troverai molta gioia nel trovare tutti gli oggetti da collezione e dover esplorare Kairos, specialmente più volte man mano che sali di livello i diversi Vault Hunters, posso promettere che Borderlands 4 è un passo avanti per questa serie, un miglioramento rispetto a Borderlands 3 e un titolo che mostra Gearbox ha ancora idee, alcuni nel segno e altri no, per aver elevato e innovato con la sua formula collaudata.