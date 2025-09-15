Borderlands 4 arriva la patch, ma il caos su PC continua

HQ

Gearbox è riuscito a malapena a rilasciare Borderlands 4 prima che iniziassero ad arrivare segnalazioni di problemi di prestazioni, con i giocatori PC che hanno chiaramente sofferto di più. Anche se il capo di Gearbox aveva avvertito in anticipo che il gioco sarebbe stato impegnativo, pochi si aspettavano che i problemi fossero così diffusi. E nonostante lo studio stia ora lanciando un aggiornamento iniziale destinato ad affrontare il peggio, la calma è ancora molto lontana.

Si dice che la patch, attualmente disponibile solo su PC, migliori la stabilità su "una vasta gamma di computer", secondo Gearbox. Tuttavia, chiunque modifichi le proprie impostazioni grafiche deve sopportare una ricompilazione completa dello shader, un processo che può richiedere fino a 15 minuti. I giocatori su console dovranno aspettare; non si sa ancora quando le versioni PlayStation e Xbox riceveranno l'aggiornamento, anche se anche queste piattaforme soffrono di arresti anomali e balbuzie.

Gearbox indirizza inoltre gli utenti Nvidia a una "Borderlands 4 NVIDIA Optimization Guide" ufficiale con le impostazioni consigliate e l'ultimo driver Game Ready 581.29. Sembra promettente, ma molti utenti di Steam affermano che la patch non ha aiutato. Alcuni segnalano arresti anomali persistenti, altri dicono che il gioco ora balbetta più di prima e alcuni hanno persino perso le skin dei personaggi.

Gearbox non ha ancora commentato questi nuovi problemi, ma promette ulteriori aggiornamenti in futuro.