Borderlands 4 arriva un po' più tardi per Switch 2 Sfortunatamente, i giocatori di Switch 2 non saranno in grado di condividere il divertimento e il lancio.

HQ Sappiamo che Borderlands 4 arriverà su PC, PlayStation e Xbox e che si sta dirigendo anche su Switch 2. Ma se hai quest'ultima console e speravi di giocarci il 12 settembre, abbiamo delle brutte notizie. Tramite le sue FAQ ufficiali, Gearbox afferma: "Arriverà anche su Nintendo Switch 2 più avanti nel 2025; Condivideremo maggiori dettagli in un secondo momento". E quindi lo sappiamo. Triste, ovviamente, ma almeno è in arrivo e supporterà il cross-play al momento del lancio se vuoi un vantaggio su altri formati.