Borderlands 4 batte il record di Steam nonostante il lancio difficile

Nonostante un lancio su PC pieno di problemi tecnici, Borderlands 4 è iniziato con un inizio fulmineo e ha venduto come un matto. Poche ore dopo l'uscita, il gioco ha stabilito un nuovo record di franchise con oltre 207.000 giocatori simultanei su Steam, e questo è più di 84.000 in più rispetto al precedente picco di Borderlands 2.

Le recensioni su Steam rimangono contrastanti, ma ciò non ha impedito ai giocatori di tuffarsi a capofitto nel caos di Kairos. La maggior parte delle critiche è rivolta direttamente alla scarsa ottimizzazione del gioco piuttosto che al suo design di base. Costruito su Unreal Engine 5, lo sparatutto spinge al limite anche le GPU più potenti, cosa di cui il CEO di Gearbox ha avvertito prima del lancio.

Allo stesso tempo, il gameplay sta ottenendo elogi su tutta la linea, con il mondo aperto descritto come il migliore che la serie abbia mai offerto. E con l'avvicinarsi del fine settimana, è probabile che questi numeri già sbalorditivi aumentino ulteriormente.

