Borderlands 4 è più difficile e il creatore è un "po' nervoso" al riguardo

Come probabilmente saprai, è quasi ora di unirsi a Claptrap in nuove folli avventure su e intorno al pianeta Pandora quando Borderlands 4 debutterà a settembre. Questa volta non sarà disponibile solo su PC, PlayStation e Xbox, ma anche su Switch 2 (anche se qualche settimana dopo).

Come forse saprai, Gearbox ha ascoltato molte delle critiche ricevute per il suo predecessore, che tra le altre cose hanno reso più difficile Borderlands 4. Molte persone stanno facendo il tifo per questo, ma non tutti. E questo rende nervoso l'uomo forte di Gearbox, Randy Pitchford. In un'intervista con Insider Gaming, afferma:

"Abbiamo molti giocatori che in realtà non sono interessati a sfide profonde e difficili; un sacco di persone che amano semplicemente esplorare le Borderlands o passare il tempo con i personaggi.

Sono un po' nervoso perché ci sono punti di Borderlands 4 che sono più impegnativi",

Nonostante il suo nervosismo, ammette che il team "ha sicuramente spinto parecchio le sfide, soprattutto con i boss e le meccaniche di combattimento con i boss", ma allo stesso tempo dice che c'è una buona soluzione:

"... una delle cose più interessanti di Borderlands 4, a causa della natura del gioco di ruolo, è che se qualcosa è un po' impegnativo per te, puoi semplicemente macinare da qualche parte e salire di livello e diventare più potente.

Il 12 settembre è la data di uscita per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X e il 3 ottobre segna l'uscita della versione Switch 2.