Borderlands 4 è stata praticamente cancellata per Nintendo Switch 2

Mancavano meno di due settimane alBorderlands 4 lancio su Nintendo Switch 2 quando quella versione è stata improvvisamente rimandata a tempo indeterminato per "offrire la migliore esperienza possibile ai nostri fan". Beh, si è scoperto che la migliore esperienza per i fan è non giocarci sulla console Nintendo.

La versione Nintendo Switch 2 non è stata inclusa nella panoramica di Take-Two sui titoli annunciati, quindi la gente di Variety ha deciso di chiedere a un portavoce il motivo. Ha praticamente confermato che Borderlands 4 è stato cancellato per Nintendo Switch 2 dicendo che lo sviluppo è stato "sospeso":

"Abbiamo preso la difficile decisione di mettere in pausa lo sviluppo di quella SKU. Il nostro obiettivo continua a essere la fornitura di contenuti post-lancio di qualità per i giocatori e i miglioramenti continui per ottimizzare il gioco. Continuiamo a collaborare strettamente con i nostri amici di Nintendo. Abbiamo 'PGA Tour 2K25' in uscita e 'WWE 2K26' [per Switch 2], e siamo incredibilmente entusiasti di portare altri titoli su quella piattaforma in futuro."

Il fatto che abbia cambiato argomento verso altri contenuti per le altre piattaforme e altri giochi in arrivo su Switch 2 rende abbastanza chiaro che "messo in pausa" significa cancellato, quindi non aspettarti che lo sviluppo non sia stato messo in pausa.