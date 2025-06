Borderlands 4 gli sviluppatori svelano i segreti per realizzare Vault Hunters Ci vuole molto per decidere il cast per il prossimo gioco di Borderlands.

HQ Da Roland a Vex, tutti noi abbiamo i nostri cacciatori della Cripta preferiti dei giochi di Borderlands. Le loro abilità, personalità e design sono tutti vari e, secondo un recente video degli sviluppatori, ci vuole molto per decidere ogni aspetto di un cacciatore della Cripta. "Chiunque in azienda può proporre un cacciatore della Cripta", ha detto l'amministratore delegato della narrativa Lin Joyce. "Giochiamo così tanto che iniziamo a pensare a cosa vorremmo vedere dopo. Raccogliamo le proposte a livello aziendale. Esaminiamo quei lanci e restringiamo il campo. Spesso prendiamo elementi di più proposte e li mettiamo insieme per creare qualcosa di ancora più tosto". Sembra che la porta sia molto più aperta di quanto si possa pensare all'inizio creando un cacciatore della Cripta. Le proposte arrivano da tutto il mondo di Gearbox e non è solo un team più piccolo a decidere i nostri personaggi giocabili in futuro. Per Borderlands 4, abbiamo Vex, Rafa, Harlowe e Amon pronti ad affrontare Kairos. Dovremo vedere se questi nuovi eroi riusciranno a soddisfare le aspettative stabilite da alcuni dei migliori del franchise. HQ