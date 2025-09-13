Borderlands 4: Guida alla ricerca di margherite allevate

HQ

Ci sono alcune persone strane in Borderlands, ma non sono sicuro che molte di loro possano competere con Mort. Un uomo che troverai esplorando la regione dei Fadefields, può essere trovato attaccato da più Thresher, rifugiandosi in cima a una roccia. Parla con lui e otterrai la missione Allevamento di margherite. Mort vuole le sue trebbiatrici per la sua fattoria, quindi ha bisogno di un uovo di trebbiatrice per allevare una versione più docile della creatura che sicuramente lo farà a pezzi.

C'è un nido di Thresher in una grotta nelle vicinanze, che può rivelarsi una vera sfida se non sei preparato, poiché è pieno di Badass Threshers insieme a molte delle versioni normali delle creature. Non puoi semplicemente correre attraverso il nido evitando queste creature più forti per le uova, poiché le uova fresche cadono dalle trebbiatrici toste.

Ne abbiamo visti quattro nella grotta, ma non è necessario ucciderli tutti poiché hai solo bisogno di tre uova in totale prima di poter tornare a Mort con le tue scoperte. Vale anche la pena notare che puoi prendere una scorta di bottino prima di lasciare la grotta in una piccola alcova posizionata a destra del tuo punto di vista mentre stai per uscire (immagine sotto). Se sei all'inizio del gioco, è un buon modo per fare scorta di bottino e denaro in quanto puoi vendere le cose che non ti servono.

Una volta tornato, puoi consegnare le uova a Mort. Ne lascia uno nell'incubatrice troppo a lungo e lo cuoce troppo, e rovina il secondo, lasciando un buon uovo rimasto. Per nutrire la trebbiatrice che uscirà, devi prendere un po' di carne di Mangler. I Mangler sono davvero facili da trovare e ognuno di quelli che ucciderai lascerà cadere un po' di carne. Successivamente, incontrerai Daisy, una bella trebbiatrice rosa con un fiocco che sembra essere la luce della fattoria di Mort. Sa però che una trebbiatrice non sarà sufficiente per prendersi cura dei suoi raccolti, quindi ti chiede di pescare un'altra trebbiatrice. Poco prima, dovrai sottomettere Daisy, assicurandoti che non mangerà Mort come le dice il suo istinto.

Non devi tornare alla grotta per prendere altre uova. Invece, devi produrre il tuo sexy richiamo di accoppiamento Thresher. Questo fallirà le prime due volte, attirando gruppi di Wildhorns e Kratch che dovrai affrontare, prima di attirare finalmente l'attenzione di Ivan, un gentiluomo più distinto di un Thresher che cercherà ancora di strapparti un arto dopo l'altro. Sottometti Ivan e Mort mostrerà alla coppia il loro alloggio, dove fa alcuni commenti davvero strani sull'installazione di telecamere e tentacoli. Una volta che hai creato l'atmosfera con un po' di musica, il fienile oscillerà avanti e indietro con l'amore di Thresher e il tuo lavoro sarà finito.

Per il tuo duro lavoro, Mort ti dà un po' di bottino abituale, oltre al premio finale: il copricapo Threshy. Questo pezzo ti dà un elmo che assomiglia a una trebbiatrice e si distingue come uno dei pezzi più stravaganti di equipaggiamento cosmetico che puoi afferrare, specialmente all'inizio. Avrai la possibilità di incontrare di nuovo Mort più tardi nei Fadefields, poiché ha avuto qualche problema con i suoi turbolenti Thresher e ha bisogno del nostro aiuto per sbatterli di nuovo a terra. Questa è una missione molto breve e richiede solo di saltare in aria e colpire le trebbiatrici quando appaiono dai buchi nel terreno.