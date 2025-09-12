Borderlands 4: Guida alle missioni secondarie di Hangover Helper

HQ

Quando si entra per la prima volta nei Fadefields in Borderlands 4, è probabile che si voglia esplorare. Non solo è importante raccogliere un po' di XP e equipaggiamento per essere pronti per le missioni della storia principale, ma ci sono anche alcuni momenti divertenti da trascorrere con i personaggi secondari stravaganti che incontrerai all'aperto. Prendi Hangover Helper, ad esempio, una missione apparentemente semplice nascosta nell'area di apertura del gioco, a nord-est di dove inizi.

Potresti trovare l'inizio di questa ricerca mentre insegui un assassinato in Meat is Murder, ma anche se non lo fai inizierai il tuo viaggio allo stesso modo. Trovare una donna ubriaca in un insediamento vicino ti porterà a Ole Shammy, un uomo che produce il suo speciale chiaro di luna, e sta cercando aiuto per preparare un lotto fresco.

Dopo aver incontrato Ole Shammy, verrai inviato su alcune scogliere vicine per uccidere alcuni Kratch. Queste bestie volanti non dovrebbero rivelarsi troppo problematiche, ma se proprio non vuoi combatterle, puoi semplicemente afferrare i baccelli di cui hai bisogno dal loro nido con il tuo rampino e correre a casa. Ole Shammy non ha finito qui, però, poiché ti dirà che questo è solo l'inizio della sua ricetta super speciale. Ha anche bisogno di una roccia rossa che sputerà fuori da un geyser fuori da una baracca vicina.

Aprire il geyser è abbastanza facile e può essere fatto con un chilo macinato, ma ottenere la pietra rossa può essere un po' complicato. Diverse rocce verranno lanciate fuori dal geyser e saranno tutte mascherate dal fumo. L'abbiamo preso dopo aver guardato i bordi e aver afferrato una roccia più scura. Potrebbe volerci un minuto, ma non dovrebbe essere una sfida eccessiva.

Abbiamo finito dopo, ti sento chiedere? No, la ricetta di Ole Shammy è molto più complessa e ha bisogno che afferriamo anche le ghiandole odorifere di Mangler. Questo non è affatto troppo difficile, dato che i Mangler si trovano praticamente in tutta la mappa nella prima area principale di Borderlands 4 e possono essere uccisi con la stessa facilità con cui vengono scoperti. Una volta che hai accumulato un bel po' di ghiandole odorose, puoi tornare da Ole Shammy e schiacciare tutti gli ingredienti insieme per lui. Anche in questo caso, non ha ancora finito con il tuo aiuto, poiché dovrai dirigerti verso un accampamento di festaioli nelle vicinanze e dare loro una dose dell'intruglio che hai preparato.

In sostanza, questo comporta che tu ti diriga verso la cima di una piccola torre dell'acqua e infesti le bevande dei festaioli con la sostanza fangosa che hai appena preparato, prima di sparare fuori dalla torre in modo che tutti cerchino di procurarsi una ricarica gratuita. Non sono troppo contenti che tu li abbia avvelenati e dovrai spazzare via gli Squartatori che ti combatteranno per aver rovinato il loro divertimento prima che l'eccitazione alla fine si spenga. Infine, puoi radunare i partecipanti alla festa e tornare da Ole Shammy per la tua ricompensa. Sfortunatamente, non ti dà un po' del suo chiaro di luna brevettato, ma ottieni un po' di bottino e un ringraziamento per aver riportato i clienti al loro posto in questo strano mix di sostegno alle imprese locali e bevande "de-spiking".

