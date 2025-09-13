Borderlands 4 Guida: Come trovare e aprire la Cripta Primordiale in Carcadia Burn

HQ

In Borderlands 4, Vaults assumono uno scopo molto diverso da quello che hanno avuto in passato. Qui, puoi intraprendere nuove sfide setacciando la mappa alla ricerca dei vari Vault Key Fragments e poi eventualmente combinandoli per aprire una porta Vault in siti molto specifici intorno a Kairos. All'inizio del tuo viaggio, il primo Vault con cui probabilmente entrerai in contatto si trova nella posizione iniziale di The Fadefields (non perderti la nostra guida completa per quel Vault), ma il prossimo sarà probabilmente quello in Carcadia Burn, la regione a nord-ovest di The Fadefields. Quindi, per aiutarti a sbloccare questa difficile sfida per avere la possibilità di affrontare i nemici e il boss all'interno per un bottino epico, abbiamo preparato questa pratica guida.

Trovare i frammenti della chiave della cripta in Carcadia Burn

Per trovare Vault Key Fragments, puoi sbloccare un numero sufficiente di posizioni di base per attivare un effetto simile a un radar che ti aiuta a individuarle, o in alternativa puoi dirigerti verso le posizioni come mostrato e descritto di seguito.

Frammento chiave #1 - Lopside

Il nostro consiglio è di dirigersi verso Carcadia Burn da The Fadefields, viaggiando verso nord lungo la strada vicino alla costa occidentale di Kairos. Il motivo è che il primo Vault Key Fragment è in realtà piuttosto vicino. Una volta trovata la prima posizione di base da rivendicare per Crimson Resistance, il Key Fragment è in realtà solo a sud. Per raggiungerlo, dirigiti alla stazione di servizio nelle vicinanze e trova la chiave sul tetto al centro di un tavolo allungato.

Frammento chiave #2 - Buccia di tonnellaggio

Il successivo Key Fragment si trova a nord-ovest di Carcadia Burn. In particolare, se ti avventuri appena sopra la struttura Callis ' Queen's Cradle Ripper, ti imbatterai in un naufragio. Dirigiti verso il relitto e scoprirai che non c'è nessun altro posto dove andare, giusto? Sbagliato, all'estremità di uno dei corridoi c'è una grata di metallo che può essere strappata per aprire l'accesso a un tunnel nascosto che, una volta seguito, alla fine porterà a un'ambientazione simile a un santuario con il Key Fragment in attesa che qualcuno lo raccolga.

Frammento chiave #3 - Sumplands in rovina

La chiave finale si trova molto a nord di Carcadia Burn e Kairos per quella materia. Rimanendo sulla terraferma Kairos, viaggia il più a nord possibile fino a quando non ti avvicini a The Gunkworks. Noterai che c'è un ponte che conduce in questa zona straziante e sotto il ponte, sul lato occidentale, c'è un'alcova nascosta dove è nascosto un altro santuario. Trova Key Fragment sul piedistallo.

Apertura del caveau a Carcadia Burn

Ancora una volta, raggiungiamo la parte emozionante del viaggio, poiché è il momento di aprire il Vault stesso. Per Carcadia Burn, stiamo parlando del dominio di Radix, e come il Vault che porta a Inceptus in The Fadefields, lo sbloccherai semplicemente interagendo con il piedistallo Vault dove si trova l'arco.

Per quanto riguarda la posizione in cui si trova Arch of Radix, è essenzialmente nella parte centrale di Carcadia Burn, un po' a sud-ovest dell'area hub principale di Carcadia. Si trova anche all'aperto, facilmente individuabile da coloro che lo cercano, ancora di più quando i Key Fragments vengono consumati e la porta Vault si apre in tutta la sua scintillante gloria viola.

Cosa ha in serbo per te Radix ? Ancora una volta, un sacco di Order nemici ti rallenteranno tutto prima di finire nel campo di battaglia del boss principale contro il demone titolare. Radix è un po' fastidioso, ma non un grosso problema, poiché è lento, gli piace bloccare parti dell'arena con rocce esplosive e rocce orbitanti, e per il resto ha un punto critico un po' scomodo poiché si trova sotto il suo mento.

Tuttavia, una volta sconfitto, sarai ricompensato con un sacco di bottino e ancora un altro aggiornamento permanente del movimento, con questo che riduce la rigenerazione del carburante nel tuo Glide Pack a un livello piuttosto significativo. In combinazione con l'aggiornamento da The Fadefields, attraversare Kairos sta diventando sempre più facile.