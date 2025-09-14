Borderlands 4 Guida: Come trovare e aprire la Cripta Primordiale in Terminus Range

HQ

In Borderlands 4, Vaults assumono uno scopo molto diverso da quello che hanno avuto in passato. Qui, puoi intraprendere nuove sfide setacciando la mappa alla ricerca dei vari Vault Key Fragments e poi eventualmente combinandoli per aprire una porta Vault in siti molto specifici intorno a Kairos. Quando inizi il tuo viaggio in questa terra ostile, il primo Vault con cui probabilmente entrerai in contatto si trova nella posizione iniziale di The Fadefields (dai un'occhiata alla nostra guida per quel Vault qui), il secondo probabilmente in Carcadia Burn (e anche per questo Vault qui), e il terzo nel dominio molto montuoso di Terminus Range. Quindi, per aiutarti a sbloccare questo difficile obiettivo secondario per avere la possibilità di affrontare i nemici e il boss all'interno per un bottino epico, abbiamo preparato questa pratica guida.

Trovare i frammenti della chiave del vault nell'intervallo del capolinea

Per trovare Vault Key Fragments, puoi sbloccare abbastanza posizioni di base per attivare un effetto simile a un radar che ti aiuta a individuarle, o in alternativa puoi dirigerti verso le posizioni come mostrato e descritto di seguito.

Frammento chiave #1 - Le Basse Leys

Per raggiungere prima questo frammento, si consiglia di entrare in Terminus Range da nord, da Carcadia Burn. Se lo fai, ti imbatterai in questo Key Fragment abbastanza rapidamente. Situato appena a destra della prima base che puoi rivendicare per il Crimson Resistance, questo Key Fragment richiede un po' di ingegno per essere raggiunto poiché dovrai arrampicarti su diverse parti della montagna per ritrovarti alla fine in una caratteristica simile a un santuario. Come al solito, il Key Fragment è in attesa di essere ritirato.

Frammento chiave #2 - Lancia del vento

Potresti effettivamente imbatterti in questo Vault Fragment per caso, poiché si trova in un'area che devi attraversare mentre segui la storia principale. Si tratta di The Vestal Garrison per l'esattezza, un edificio che si trova a nord Terminus Range e funge da Order base con un tunnel attraverso uno dei passi di montagna. Se ti dirigi all'interno del complesso principale, e verso il lato dell'edificio dove si trova il tunnel, entrerai in una sala di controllo con il Key Fragment situata vicino a una delle disposizioni del computer.

Frammento chiave #3 - Scalata a cuspide

Questo è forse il Key Fragment più imbarazzante da acquisire nell'intero gioco. Se viaggi velocemente verso il Silo situato a sud Terminus Range, noterai che c'è una zipline leggermente a nord. Sali su questa zipline e continua a dirigerti a nord ancora di più, attraversando l'enorme burrone e dirigendoti verso uno sperone roccioso definito da una caverna nella catena montuosa più a nord. Saprai se sei sulla strada giusta perché questo affioramento roccioso ha anche un Echo Log sulla sua area più estesa, e forse più evidentemente, quando ti avvicini alla caverna verrai attaccato da un Alpha Mangler di nome. Uccidi questa bestia, entra nella caverna, arrampicati sulle rocce e troverai il Key Fragment in un santuario.

Apertura del caveau nel raggio del capolinea

Ora per la parte emozionante del viaggio, poiché è il momento di aprire il Vault stesso. Per Terminus Range, stiamo parlando del regno di Origo e, come il Vaults altrove, lo sbloccherai semplicemente interagendo con il piedistallo Vault dove si trova l'arco.

Come il tema in Terminus Range, questo Vault è facile da perdere. Dirigiti verso la parte centrale dell'area, appena a nord del nascondiglio nel Low Leys. Segui la strada verso nord fino a quando la catena montuosa centrale inizia a cadere e poi segui quella catena montuosa più avanti fino a quando non noti che oltre un precipizio c'è una caverna nascosta. Entra in questa caverna e il Vault sarà proprio di fronte a te.

Quindi cosa dovresti aspettarti nel dominio di Origo ? Seguendo la tipica schiera di ondate di Order nemici, il boss principale è una bestia volante molto grande che può sintonizzarsi con il gelo e gli elementi incendiari. Prenderà il volo, attaccherà dall'alto, bloccherà gran parte del campo di battaglia e poi piomberà in picchiata con immensa velocità, il tutto mentre tenti di colpire in modo critico il suo punto debole, che sono le spine appuntite luminose.

Una volta sconfitto, otterrai il tuo ultimo aggiornamento permanente Glide Pack, che è una riduzione del 50% del suo costo di carburante, il che significa che puoi planare molto più lontano e persino usare tre scatti in rapida successione.