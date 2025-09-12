Borderlands 4 Guida: Come trovare e aprire la Cripta Primordiale in The Fadefields

HQ

In Borderlands 4, Vaults assumono uno scopo molto diverso da quello che hanno avuto in passato. Qui, puoi intraprendere nuove sfide setacciando la mappa alla ricerca dei vari Vault Key Fragments e poi eventualmente combinandoli per aprire una porta Vault in siti molto specifici intorno a Kairos. Quando inizi il tuo viaggio in questa terra ostile, il primo Vault con cui probabilmente entrerai in contatto si trova nella posizione iniziale di The Fadefields, quindi per aiutarti a sbloccare quest'area impegnativa per provare ad affrontare i nemici e il boss all'interno per un bottino epico, abbiamo preparato questa pratica guida.

Trovare i frammenti della chiave del Vault in The Fadefields

Per trovare Vault Key Fragments, puoi sbloccare un numero sufficiente di posizioni di base per attivare un effetto simile a un radar che ti aiuta a individuarle, o in alternativa puoi dirigerti verso le posizioni come mostrato e descritto di seguito.

Frammento chiave #1 - Bonescape costiero

Il primo frammento è in realtà molto vicino a dove ci si lava sulla spiaggia in Kairos nel quartier generale francamente patetico di Claptrap. Dirigiti a ovest fino a raggiungere il punto più lontano a sud-ovest sulla mappa del mondo e troverai un piccolo tugurio dove il Key Fragment è appoggiato su una cassa che si affaccia sull'oceano.

Frammento chiave #2 - L'ululato

Questo è anche relativamente facile da trovare in quanto si trova appena sopra l'area hub principale di The Fadefields noto come The Launchpad, la posizione della città dove incontri per la prima volta Rush. Appena a nord-est, dall'altra parte di una montagna, il Key Fragment è in attesa su un piedistallo.

Frammento di chiave #3 - Cappio dell'idolatra

Questo è un po' più complesso, ma in realtà ti imbatterai in esso se completi le numerose missioni secondarie per lo sboccato Splice e le sue zampe di granchio senzienti. In caso contrario, dirigiti a nord della fortezza principale di Idolator Sol dove troverai quello che sembra essere un pianeta di trattamento. Sul lato sud di quest'area c'è una sezione sotterranea nascosta a cui si può accedere usando il rampino per estrarre una piastra di lamiera. Una volta che l'hai fatto, puoi entrare per trovare il Key Fragment afferrato da un braccio di metallo mozzato.

Apertura del Vault in The Fadefields

Ora arriva la parte davvero divertente, trovare effettivamente il Vault e aprirlo. Per The Fadefields, il Vault è vicino a Key Fragment #3, poiché è appena a nord-est della fortezza di Idolator Sol. Si trova in cima a una montagna, incastonato tra due basi di giocatori che fungono da punti di viaggio veloce, ed è immediatamente evidente perché è di gran lunga uno dei siti dall'aspetto più antico in cui ti sarai imbattuto su Kairos fino ad oggi.

Aprire il Vault è facile come semplicemente interagire con il piedistallo per utilizzare i tre Key Fragments, in cui poi si formerà il Arch e si aprirà il cancello per accedere a Inceptus ' Vault. Per quanto riguarda quello che troverai all'interno... Beh, non te lo spoilereremo. Aspettati solo un sacco di Order nemici di fazione prima di dover abbattere un boss mortale chiamato Inceptus che può generare Creep nemici e può appendersi al soffitto lasciando il campo di battaglia inondato di corrosione.

La buona notizia è che se superi queste minacce e completi il Vault, non sarai solo ricompensato con tonnellate di bottino da utilizzare, ma anche con un aggiornamento permanente delle tue abilità di movimento, che in questo caso fa diminuire molto più lentamente la velocità con cui consumi carburante mentre scivoli, permettendoti di planare per periodi e distanze molto più lunghi.