Borderlands 4 Guida: Come trovare Threk e Burro

Gearbox ha sempre eccelso nel fornire nemici parodia sciocchi ed esilaranti nei suoi giochi Borderlands e Borderlands 4 non sarà diverso. Coloro che stanno dando un'occhiata al gioco al momento del lancio e sono alla ricerca di qualcosa di divertente da fare in The Fadefields, abbiamo un'ottima opzione, in quanto è possibile visitare un'area simile a una palude per incontrare una versione di Shrek e l'amato compagno Donkey.

Dirigendoti verso l'estremo sud-est di The Fadefields, appena a ovest del simbolo della mappa per la fortezza di Idolator Sol, troverai un Order Bunker, e sotto dove si trova quel bunker, in un burrone sporco, ci sarà un Echo Log che puoi aggiungere alla tua collezione.

Ma attenzione! Questo Echo Log non è incustodito, perché mentre ti avvicini cadrai in un'imboscata da un enorme Zerker verde chiamato Threk e dal suo piccolo Wildhorn compagno di vitello Burro. Ad esempio, Shrek e Donkey.

Non c'è molto altro in questa stupida parodia e riferimento poiché i nemici non hanno attacchi speciali e quant'altro, ma sono potenti minacce che premiano un buon bottino, quindi assicurati di sconfiggerli e raccogliere i frutti.