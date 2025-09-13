Borderlands 4 Guida: Tre build vex per diventare una sirena inarrestabile

HQ

ComeBorderlands ogni giocatore sa bene, una delle parti più emozionanti del gioco è progettare un Vault Hunter che si adatti al modo in cui vuoi giocare, ma che possa anche superare le numerose orde di minacce situate in tutto il mondo. Per Borderlands 4, ci sono quattro Vault Hunters tra cui scegliere, con questi che sono Rafa, Amon, Harlowe e Vex, e ai fini della guida di oggi, ci concentreremo sul residente Siren del gruppo, Vex, offrendo tre build che sfruttano i suoi tre rispettivi alberi delle abilità.

Nota: Queste build si basano su un grado massimo Vex, il che significa che tutti i 49 punti abilità disponibili nel gioco vengono utilizzati per rendere queste build una realtà.

Esalazione cataclismatica

Per cominciare, concentriamoci sull'albero Vex Vexcalation, più facilmente definito dal suo colore verde pallido. Questo albero consiste nell'usare Phase Blast e la forma Eldritch con grande effetto ed è in realtà l'anomalia del gruppo in quanto è l'unico in cui Vex non genera un minion.

Inutile dire che, dato che Vex non avrà alcun aiuto sul campo di battaglia, abbiamo progettato questa build attorno a resistenza, rubavita, resilienza e potenza totale, e la seguente disposizione dei vantaggi significherà che Vex diventerà una centrale nucleare quando usa la sua abilità e un demone del colpo critico per il resto del tempo.

Inoltre, è una build fondamentalmente progettata per non sintonizzarsi con un elemento, il che è utile per i giocatori solitari che non vogliono legarsi troppo severamente a un elemento. Invece, questa build eccelle quando Vex non è in sintonia con un elemento, rendendola la migliore amica delle Jakobs armi, dove la combinazione di colpi critici ad alta potenza rimbalza e in genere una mancanza di connessione elementale una partita fatta in paradiso.

Doppio, doppia fatica e guai

Ora ci stiamo concentrando sulla riga Here Comes Trouble (l'albero delle abilità rosso-arancio), dove la base ruota attorno al famiglio felino Vex Trouble. Lo scopo di questa build è quello di fare in modo che Trouble faccia il lavoro pesante e di alleviare la pressione, permettendo a Vex di colpire senza essere a rischio di attacchi pericolosi.

Ecco perché con la build qui sotto abbiamo dato la priorità a rendere Trouble difficile da abbattere, in grado di guarire e veloce da tornare in caso di sconfitta, il tutto potenziandolo con un'illusione di compagno che è altrettanto devastante in battaglia. In effetti, questa build è progettata in modo tale che Trouble dovrebbe morire raramente, soprattutto perché quando le cose iniziano a scaldarsi, puoi attivare l'abilità aggiuntiva di trasformare Trouble e l'illusione in tosti, aumentando il loro danno e riportando la loro salute al massimo. E tutto questo mentre Vex osserva da lontano e scatena tonnellate di danni senza essere al centro dell'attenzione di alcun nemico. Tuttavia, se ciò dovesse accadere, la protezione e lo stile di vita si applicano anche a Vex, il che significa che il Siren sarà incredibilmente difficile da rimuovere.

Dove si confronta questo stack con la build Vexcalation ? Certo, questo albero non è il mio preferito, ma funziona ed è particolarmente utile per i giocatori che non amano essere pressati da un gran numero di nemici.

Quattro volte il fascino

Infine, abbiamo The Fourth Seal albero (cioè quello blu). Questo albero è tutto incentrato sulla deposizione delle uova Reapers e Spectres e ragazzo questi ragazzi danno un pugno. Questa è forse la build più letale che abbiamo mai preparato, soprattutto per i giocatori che si trovano in situazioni accese, poiché è definita dalle sue abilità di uccisione, il che significa che ogni uccisione che ottieni rende Vex e i suoi servitori ancora più forti.

L'obiettivo qui sarà quello di decidere quali servitori generare, che si tratti di spazi ravvicinati Reapers o a distanza Spectres, e quindi assicurarsi costantemente che siano in gioco e abbiano molta salute. Grazie al design della build, i nemici avranno difficoltà a sconfiggere questi servitori, ma il tempo è il loro più grande nemico poiché nel momento in cui sono fuori combattimento e le abilità di uccisione svaniscono, questi servitori svaniranno di nuovo nell'oblio.

Stiamo anche sfruttando due diversi alberi delle abilità, poiché stiamo attingendo a Vexcalation per ottenere un paio di abilità di uccisione aggiuntive, principalmente perché non vogliamo limitarci troppo a un tipo di elemento, da qui l'investimento limitato nelle tre sottocategorie per l'albero The Fourth Seal.

Quello che ne viene fuori è una build mostruosa in cui Vex sarà un incubo da abbattere e i suoi servitori agiranno autonomamente, abbattendo orde di nemici senza sudare e rendendo sia Vex che se stessi più forti man mano che procedono.

Per riferimento, questa potrebbe essere la mia build preferita del gruppo, ma è anche la più impegnativa in quanto richiede molta attenzione per garantire che i tuoi servitori siano tutti sul campo di battaglia e per assicurarsi che siano in salute, anche ricaricandoli con l'abilità aggiuntiva se il momento lo richiede.

Come ti piace giocare a Vex? Assicurati di condividere le tue build epiche nei commenti qui sotto.