Borderlands 4 -il produttore Randy Pitchford sul boss finale del gioco: "Un vero, vero cattivo"

HQ

Durante i nostri round del Day 1 della Gamescom ci siamo ovviamente imbattuti nel sempre enigmatico, sempre divertente, sempre appassionato Randy Pitchford di Gearbox Studios e nella nostra intervista ci ha raccontato un po' di più sul cattivo principale del gioco, The Timekeeper. Randy era sicuro di sottolineare il fatto che Jack il Bello era malvagio, ma divertente, mentre il nuovo cattivo principale è una minaccia, un cattivo puro e malvagio che non fa prigionieri.

- Come si fa a coinvolgere i giocatori con nuovi cattivi memorabili?

"Ascolta, quando sei coinvolto con il più grande cattivo di sempre in un videogioco, Jack il Bello, è un po' difficile da superare. Con Borderlands 4 non abbiamo nemmeno provato ad attaccarlo da quel punto di vista. Jack il Bello era un po' divertente e lo odiavi e ti piaceva allo stesso tempo. Il che è stato davvero difficile da fare. Con questo cattivo siamo andati sul serio, siamo diventati oscuri. Il ragazzo di Thius non sta scherzando. Il Cronometrista è un cattivo puro, un vero cattivo nel senso più puro della parola e ci vorrà molto da te per abbatterlo".

Sei uscito per Borderlands 4 ?