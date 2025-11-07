Borderlands 4 lancio "più morbido di quanto avremmo voluto", ammette il CEO di Take-Two

HQ

Take-Two potrebbe non aver avuto il 2025 da sogno che pensavamo di vedere all'inizio dell'anno, poiché Grand Theft Auto VI è stato posticipato, ma ha comunque avuto due grandi franchise che hanno ottenuto nuove voci in Civilization VII e Borderlands 4. Tuttavia, entrambi questi giochi non hanno colpito nel segno quando si tratta di vendite di lancio.

In una recente telefonata con gli investitori (tramite GamesRadar), l'editore di Take-TwoBorderlands 4, Strauss Zelnick, ha rivelato che il lancio non è andato secondo i piani. "L'uscita è stata un po' più morbida di quanto avremmo voluto per le ragioni che hai detto." Ha detto Zelnick, notando i commenti sui problemi di prestazioni del PC del gioco. "Gearbox ha affrontato le sfide dei PC. E penso che, in retrospettiva, sentiamo che ci sono cose che avremmo potuto fare meglio, ma che intendiamo fare meglio in futuro. Col tempo debito, riteniamo che le vendite unitarie di questo titolo saranno molto solide e i risultati economici saranno in linea con le nostre aspettative".

Borderlands 4 ha ancora venduto abbastanza bene, essendo il gioco più venduto della serie finora, ma le aspettative degli editori sono alte per i grandi franchise al giorno d'oggi. Take-Two deve far girare i soldi in qualche modo ora che GTA è lontano un altro anno, dopotutto.