Borderlands 4 mira a migliorare le prestazioni su PC

Gearbox ha già iniziato a lavorare per migliorare le prestazioni di Borderlands 4, a seguito del suo lancio contrastante in cui molti hanno segnalato una scarsa stabilità tecnica, il tutto nonostante le forti vendite di debutto. A seguito della recente promessa di migliorare e potenziare continuamente il gioco, ora è stata rilasciata una patch che dovrebbe migliorare la stabilità su PC e risolvere alcuni bug allo stesso tempo.

Secondo le correzioni della patch del 18 settembre, le note complete sono riportate di seguito.

Stabilità:



Risolti gli arresti anomali legati agli stati dell'animazione, all'audio e ai controlli delle collisioni



Risolti vari arresti anomali relativi alla GPU



Gameplay e progressione:



Risolto un problema per cui il Centro ricompense poteva smettere di funzionare dopo aver riscattato le ricompense del Pacchetto Gloria dorata



Risolto un problema che bloccava la progressione nella missione "Parla con Zadra", per cui l'obiettivo poteva fallire se i giocatori uscivano e si riavviavano a metà del dialogo



Corretti gli avvisi "Non possiede DLC" che apparivano erroneamente su equipaggiamenti non DLC



Questo problema verrà risolto su console nei prossimi giorni.



Bottino e oggetti:



Aggiornati i bottini in modo che le pistole del Pacchetto Gloria Dorata non appaiano più nei forzieri standard



Gearbox ha anche utilizzato questo aggiornamento come un'opportunità per condividere quali sono alcune delle opzioni di fine gioco settimanali, tra cui Shadow Pelt è il Big Encore Boss, Shadow of the Mountain è il Wildcard Mission e Hellwalker sarà il Wildcard Mission Legendary Gear.