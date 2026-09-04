Borderlands 4 mostra un nuovo gameplay e un'introduzione di personaggio per il suo ultimo Vault Hunter

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A una settimana dal rilascio ufficiale del nuovo Vault Hunter Loveless, Gearbox ha presentato due nuovi trailer per il personaggio extra. Uno mostra le sue abilità di gioco e come sembra dominare le forze del Timekeeper così come tutti gli altri banditi e creature che si aggirano per Kairos. L'altro è un personaggio corto, che ci introduce a chi è Loveless e al motivo per cui potrebbe essere una delle Vault Hunters più pericolose che abbiamo mai visto.

Dal punto di vista del personaggio, Loveless era una volta una ragazza a cui era stato iniettato un virus nel sistema. Quel virus si è fuso con la mente della ragazza e ha reso la Vault Hunter nota come l'Hacker. Può discrivere un costrutto vermico, che è il virus che assume forma tangibile, oltre a clonarsi, sparire e lanciare shuriken che possono infettare ondate di nemici alla volta.

Queste sono le sue tre abilità d'azione, come puoi vedere anche nel trailer di gameplay qui sotto. Evocare il verme sembra un riferimento diretto al Mechromancer di Borderlands 2, e l'abilità di clonazione/invisibilità di Loveless sembra una versione potenziata dell'abilità di Zer0 dello stesso gioco. I suoi shuriken sono devastanti se riesci a farli uscire in mezzo alla folla, poiché diffondono danni corrosivi simili a una peste tra i nemici.