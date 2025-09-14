Borderlands 4: Non c'è posto come casa Guida alle missioni

HQ

In Borderlands 4, abbandoniamo il pianeta di Pandora per un nuovo mondo da esplorare. Kairos ha alcuni dei volti che conosciamo e amiamo dai giochi passati, ma l'ambiente e i personaggi sono in gran parte diversi. Questo potrebbe farti sentire un po' di nostalgia per il passato del franchise e, se ti senti così, allora hai qualcosa in comune con Claptrap.

Troverai Claptrap in un lago nella Pianura Affamata dei Fadefields, accovacciato (tanto quanto un robot con una scatola per un corpo e una ruota per una gamba può accovacciarsi) e dispiaciuto per se stesso. In qualità di servitore del giorno, sarai chiamato da Claptrap per ogni tipo di compito, e in questa occasione vuole che tu recuperi un artefatto importantissimo, un ritratto della sua casa che è stato scattato dall'Ordine.

Per prima cosa vorrai dirigerti verso un deposito dell'Ordine, dove dovrai sconfiggere un miniboss e alcuni scagnozzi per accedere a una chiave per entrare all'interno del deposito e nella base che segue. L'accesso può essere un po' complicato, quindi una volta ottenuta la chiave, vorrai arrivare al punto descritto nell'immagine qui sotto.

Dopodiché, sarai in grado di farti strada attraverso il deposito e alla fine inciampare nella stanza in cui devi raccogliere il ritratto. È praticamente impossibile non notare questa stanza, poiché è ricoperta dalla testa ai piedi di immagini di Mad Moxxi. Non stai raccogliendo una delle immagini giganti che compongono questo santuario, ma prendi invece un ritratto che può stare in tasca mentre Claptrap ti racconta dei bei ricordi di Moxxi che lo ha dato fuoco. Non in modo emotivo, dato che è stato letteralmente dato alle fiamme da Moxxi. Più volte.

La ricerca di Claptrap non è ancora del tutto finita, però, poiché ti chiede non solo di trovare una foto del suo amico, ma vuole anche il processore per VR-0N1CA, il robot che ha costruito per essere la sua ragazza. È possibile accedere al processore tramite un bunker sopra il deposito, ma probabilmente si dovrebbe prendere il registro Vex ECHO mentre si esce. Combatti altre truppe dell'Ordine e sarai accolto con un puzzle laser e una serie di pannelli. Usa il rampino per tirare i pannelli finché non corrispondono alla configurazione che puoi vedere nell'immagine qui sotto. Il laser farà quindi un buco nel bunker e sarai libero di afferrare il processore. C'è un problema, però, poiché l'esplosione laser ha cotto il processore in modo irreparabile, uccidendo la ragazza di Claptrap per sempre. Rivela che non ha comunque seguito esattamente lo scopo per cui è stata costruita.

Non hai ancora finito lì, poiché sali sulla torre al centro della base dell'Ordine, combattendo alcuni Testimoni volanti fino a trovare un gabinetto portatile in cima. C'è un forziere accanto al gabinetto, ma all'interno troverai uno psicopatico che probabilmente è morto da tempo. Dovrai strappare la sua maschera come ultimo ricordo di Pandora prima che Claptrap ti chieda di tornare da lui. Durante il viaggio di ritorno, parlerà con te della nostalgia per i suoi tempi a Pandora e gli dirai che anche se il passato può essere bello, è andato e che dovrebbe concentrarsi sul futuro. Per una volta, Claptrap ascolta il consiglio del giocatore e decide che per il momento rinunci a Pandora.

Invece di restituire gli artefatti che hai raccolto a Claptrap, ti fa impilare il ritratto, il processore e la maschera psicopatica su una barca. Quindi, manderai la barca in un lago mentre Claptrap dà l'addio a Pandora prima di farla esplodere. Questa non è la fine del racconto di Claptrap in Borderlands 4, ma mostra l'inizio delle sue nuove avventure a Kairos.