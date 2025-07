Borderlands 4 per Switch 2 arriva prima del previsto

HQ

Sappiamo da tempo che Borderlands 4 uscirà il 12 settembre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Ma sta arrivando anche su Switch 2, ed è stato detto solo che il gioco arriverà dopo le altre versioni, ma verrà comunque lanciato nel corso del 2025.

Ora è stata finalmente fissata una data di uscita, e tramite Bluesky si scopre che l'attesa sarà più breve di quanto si temesse. Il 3 ottobre, esattamente tre settimane dopo, sarà il momento dell'edizione Switch 2 per mostrare cosa porta in tavola. Sappiamo già che il cross-play sarà supportato tra tutti i formati, quindi ci sono tutte le ragioni per credere che Borderlands 4 avrà una comunità ampia e vivace che praticamente tutti i giocatori potranno apprezzare.