news
Borderlands 4
Borderlands 4 riceverà il trattamento Funko Pop a gennaio
Dai un'occhiata alle versioni in plastica di Vex, Rafa, Amon e Harlowe. E naturalmente... Sproloquio.
HQ
I Funko Pops potrebbero non essere così caldi come una volta, ma vendono ancora a palate e non ci sono molti grandi fenomeni della cultura pop che non sono immortalati nella plastica Funko. La serie Borderlands supporta da tempo Funko Pops, e ora che Borderlands 4 è stato rilasciato (dai un'occhiata alla nostra recensione), è ovviamente il momento di altre figurine.
Tutti e quattro i nuovi personaggi principali saranno rilasciati insieme alla mascotte Claptrap e dovrebbero essere disponibili all'inizio di gennaio. Dai un'occhiata a tutti nel post di Bluesky qui sotto.
https://bsky.app/profile/fncentertainment.ca/post/3lz26mywwoc2m