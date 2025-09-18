Borderlands 4 riceverà il trattamento Funko Pop a gennaio

HQ

I Funko Pops potrebbero non essere così caldi come una volta, ma vendono ancora a palate e non ci sono molti grandi fenomeni della cultura pop che non sono immortalati nella plastica Funko. La serie Borderlands supporta da tempo Funko Pops, e ora che Borderlands 4 è stato rilasciato (dai un'occhiata alla nostra recensione), è ovviamente il momento di altre figurine.

Tutti e quattro i nuovi personaggi principali saranno rilasciati insieme alla mascotte Claptrap e dovrebbero essere disponibili all'inizio di gennaio. Dai un'occhiata a tutti nel post di Bluesky qui sotto.

