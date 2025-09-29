Borderlands 4 rivela il nuovo cacciatore della Cripta in arrivo nel Q1 2026

HQ

Potrebbe essere uscito solo da poche settimane, ma Gearbox ha già rivelato il nuovo cacciatore della Cripta che si unirà al nostro cast all'inizio del prossimo anno.Borderlands 4 Come mostrato nel trailer qui sotto, la nostra nuova aggiunta è un personaggio robot chiamato C4SH.

C4SH lavorava come bot per croupier di casinò e ora viaggia per le terre desolate alla ricerca di artefatti maledetti. Ha alcuni poteri soprannaturali da una rapida occhiata al suo personaggio e mescola un po' di Gaige the Mechromancer e FL4K fin dal primo sguardo. Come gli altri cacciatori della Cripta, avrà 3 abilità d'azione tra cui scegliere, che probabilmente ruotano attorno alle pistole, al mazzo di tarocchi, ai dadi e ai talismani che vediamo nel suo kit.

L'attenzione di C4SH sulla sua precedente vita da giocatore d'azzardo e la sua caccia agli "sballi che rompono le probabilità" (secondo la sua descrizione) significa che probabilmente vedremo alcune meccaniche basate sul caso su questo cacciatore della Cripta quando arriverà insieme al pacchetto narrativo Mad Ellie e Vault of the Damned. Puoi ottenere C4SH automaticamente insieme al DLC al momento del lancio se hai la Super Deluxe Edition o il Vault Hunter Pack per Borderlands 4.