Borderlands 4 sembra assolutamente caotico e folle nel gameplay blow out

HQ

Gearbox è chiaramente molto fiducioso in Borderlands 4. Lo sviluppatore non avrebbe anticipato la data di uscita dello sparatutto di quasi due settimane se non fosse stato così. Questo è qualcosa che possiamo anche in qualche modo attestare ora dopo il recente State of Play che ha mostrato un sacco di nuovi gameplay.

HQ

Lo show ha confermato alcune cose, tra cui il fatto che Gearbox ha cercato di riportare la serie alle sue radici per questo capitolo, offrendo un bottino migliore, caos senza fine, maggiore esplorazione, nemici più tosti, un tono più radicato e tutto pur essendo un buon punto di ingresso per i nuovi fan. Ci sono un sacco di frasi in voga qui che senza dubbio suscitano l'interesse dei fan di lunga data.

Il gameplay ci ha portato sulla superficie di Kairos per incontrare due dei quattro nuovi Vault Hunters. Come molti si sarebbero aspettati, c'è un nuovo Siren chiamato Vex che può usare un famiglio felino spettrale per aiutare a sbranare psicopatici e altre minacce. Ad aiutarla c'è un soldato Tediore che indossa un'eso-tuta nota come Rafa, che sembra essere il tuo personaggio più tradizionale di tipo run-and-gun. Gli altri due Vault Hunters non sono stati messi a fuoco durante lo showcase.

Quello che è stato detto è che tutto il gameplay girava su un PS5 Pro, che si dice offra tempi di caricamento prossimi allo zero, aumentando la quantità di tempo che passi a far saltare in aria cose e saccheggiare armi. Nel mondo, oltre ad avere una varietà di nuovi luoghi e biomi da esplorare, ci viene anche detto che ci sono anche un sacco di nuove attività, tra cui boss mondiali e pattuglie Order. Per coloro che cercano un volto amico da incontrare quando sono in superficie, possiamo aspettarci apparizioni da Claptrap, Moxxi, Zane, Amara e anche alcuni altri, comprese le menzioni di Lilith.

Per quanto riguarda i produttori di armi che saranno disponibili nel gioco e in che modo i nuovi si differenziano dagli altri, ci viene detto:



Le pistole d'ordine si concentrano sulla precisione con raffiche ad alta potenza



Le pistole Ripper si caricano per diventare completamente automatiche



Le pistole Daedalus sono facili da usare e incorporano diversi tipi di munizioni



Le pistole Tediore vengono ricaricate lanciandole come granate



Le pistole Maliwan sono specializzate nel danno elementale per bruciare, congelare e folgorare



Le pistole Jakobs possono sparare proiettili alla stessa velocità con cui puoi sparare con rimbalzi sui colpi critici



Le pistole Vladof hanno un'alta cadenza di fuoco e caricatori enormi



Le pistole Torgue hanno proiettili esplosivi pesanti che possono trasformarsi in proiettili appiccicosi.



Questi possono essere abbinati a nuove Ordnance armi esplosive per scuotere il campo di battaglia, Enhancements che sostituiscono lo slot Artifact e forniscono ulteriori vantaggi, e Repkits che aggiungono anche utilità curative.

Puoi vedere tutto questo in azione nel lungo segmento di gioco qui sotto, incluso un breve assaggio di azione cooperativa.