Borderlands 4 sembra essere più difficile dei suoi predecessori

Switch 2 è stato più facile da sviluppare rispetto a Switch 1, dice Gearbox, ma non può dire molto sulla versione Borderlands 4.

Borderlands 4 Hands-on Preview: Impressioni dopo due ore su Kairos

18 Giugno 2025 alle 15 PREVIEW. Scritto da Javier Escribano

Siamo andati al quartier generale di 2K in Germania per dare un'occhiata a una parte del prossimo looter-shooter di Gearbox, in uscita il 12 settembre.