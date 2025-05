Borderlands 4 sembra promettente, ma la domanda rimane se possa eguagliare il picco della serie

HQ

Di recente abbiamo visto il nostro primo sguardo sostanziale a Borderlands 4. Sono passati ben sei anni dall'ultimo capitolo principale della serie di sparatutto e sembra che Gearbox sia tornato al tavolo da disegno per certi versi, mantenendo viva l'eredità del franchise in altri.

Non ho intenzione di scavare in tutte le modifiche al gameplay qui, puoi trovarle nell'approfondimento o riassunte in una notizia qui, ma esaminerò ciò che penso sia promettente e ciò di cui penso che questo gioco abbia bisogno per eguagliare davvero l'apice del franchise, che è Borderlands 2 per la maggior parte della fanbase.

Già, anche dopo soli 20 minuti di visione del gioco, è chiaro che il gameplay ha fatto un bel passo avanti, soprattutto per quanto riguarda i tipi di armi che usi grazie alla possibilità di scambiare parti diverse di diversi produttori e i modi in cui ti muovi sulla mappa. Le nuove opzioni di attraversamento di Borderlands 4 possono darti molto da fare sulla mappa oltre a puntare e sparare, e anche le riprese sembrano belle come sempre. Ovviamente dovremo aspettare che uno di noi ci metta le mani sopra prima di poter esprimere un giudizio definitivo, ma sembra uno dei punti più forti del quarto gioco, cosa che ci si aspetterebbe a questo punto.

Anche una partenza da Pandora è benvenuta. Abbiamo ancora vecchi giochi preferiti come Claptrap e Moxxi, ma è bello abbandonare il deserto qui per ambienti più vivaci. Lo stile cell-shading non sembra così prominente nell'aspetto di Borderlands 4, ma il gioco è forse il titolo visivamente più invitante che abbiamo visto finora nella serie.

Sembra anche che ci sia un'atmosfera molto più radicata in Borderlands 4. Invece di inseguire il drago Jack Bello come facevano i gemelli Calypso in Borderlands 3, il nuovo cattivo controllava un intero pianeta, tenendolo nascosto da ogni altra parte per secoli fino a quando Lilith non ha gettato una luna nel suo giardino. Controllando i suoi sudditi attraverso la loro spina dorsale, il Cronometrista sembra avere una buona dose di minaccia su di lui. Inoltre, durante tutto il gameplay, non siamo stati costretti a sopportare l'umorismo troppo rumoroso e obsoleto del passato di Borderlands. Sembra incredibilmente dubbio che la serie sia diventata seria ora, ma se è stato adottato un nuovo approccio alla commedia, sarebbe un altro cambiamento gradito. La commedia cambia, i tempi vanno avanti, ma Borderlands sembrava ancora molto bloccato nelle sue radici, ridendo delle scoregge e della parola erezione come farebbe un bambino di dieci anni. Non sto chiedendo una satira sfumata o qualcosa del genere, ma forse qualcosa che sembri un po' divertente più che stupido sarebbe carino.

Quello che Borderlands 4 deve fare per quanto riguarda la sua storia e il suo cattivo è rimettere l'onere sul giocatore. Jack il Bello ha funzionato non solo perché era ben scritto e aveva un grande doppiatore, ma perché il giocatore voleva abbatterlo. In Borderlands 3, Lilith sale sul palco, con una storia che sembra in gran parte come se potesse accadere senza di te. I Cacciatori della Cripta questa volta hanno bisogno di un motivo per abbattere il Cronometrista, non solo perché è un cattivo che fa cose cattive. Questa connessione rende il tuo cattivo memorabile e aiuta a mantenere uno scopo centrale all'interno della storia.

Con Lilith che sembra fare una sorta di ritorno, insieme a Samara, c'è un leggero timore che le sirene possano tornare ad essere l'obiettivo principale, il che aumenta solo quando si guarda a uno dei cacciatori della Cripta, Vex. Non è mai stato così evidente quale dei Cacciatori della Cripta sia il manifesto di un gioco di Borderlands come lo è con Vex. Il suo design sembra molto più avanti di quello che vengono offerti agli altri cacciatori della Cripta, ed emana un'aura che mi fa chiedere se ci sia stata l'idea di saltare quattro personaggi giocabili e avere solo Vex in Borderlands 4. Non aiuta il fatto che fosse l'unico personaggio presente nei filmati mostrati.

Le sirene sono interessanti e davvero interessanti nella tradizione di Borderlands, ma al momento sembra che tu stia facendo un disservizio a te stesso se non giochi a Vex. Naturalmente, questo può cambiare nel tempo, e sarà necessario farlo se Borderlands 4 vuole riportare il franchise al suo apice. In Borderlands 2, alcuni personaggi erano sicuramente più interessanti di altri, e anche nel terzo gioco, ogni cacciatore della Cripta sembrava abbastanza uguale quando si trattava di dettagli, ma in questo momento Vex è il figlio preferito in un gruppo che ha un disperato bisogno di un po' d'amore non da sirena, soprattutto dopo che Borderlands 3 era tutto incentrato sulle sirene.

Il gameplay sembra buono, ma il gameplay da solo non è sufficiente per riportare l'amore per Borderlands. A volte mi preoccupo che forse sia stato solo il prodotto del suo tempo, una tempesta perfetta creata nei primi anni 2010 quando l'umorismo "casuale XD" era al suo apice, ma questa serie può e deve fare molto di più con le incredibili fondamenta che ha costruito. Non abbiamo bisogno di Jack il Bello, ma abbiamo bisogno di una storia che possa coinvolgerti nel saccheggio e nelle sparatorie per ore e ore. Puzza continuare a vivere nella sensazione che anche Gearbox sappia di aver in qualche modo creato un cattivo e un gioco incredibili e non sappia come farlo di nuovo, ma credo che sappiano come farlo. Forse Borderlands 4 sarà quello che lo riporterà al suo antico splendore. O forse no. Ad ogni modo, a meno che gli altri cacciatori della Cripta non inizino a sembrare molto più fighi, combatterò contro i miei amici per giocare a Vex.