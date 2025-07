Borderlands 4 su Switch 2 richiede un download, anche se acquisti la cartuccia

HQ

Il capo di Gearbox, Randy Pitchford, ha confermato che quando Borderlands 4 verrà lanciato per Switch 2 il 3 ottobre, sarà necessario scaricare una grossa fetta di dati, anche se si acquista la cartuccia fisica. Non esattamente scioccante, ma come tanti altri giochi sul sistema è effettivamente una versione Game Key Card. La spiegazione di Pitchford è schietta e diretta:

"È una partita importante. Ci sarà un download, anche per le copie fisiche".

E non contare su 60 fps. Pitchford afferma che il team si è rifiutato di tagliare i contenuti o sacrificare il cross-play completo con altre piattaforme, quindi la versione Switch 2 punta a "per lo più intorno ai 30 fps" e dovresti prepararti per i cali durante gli scontri a fuoco più pesanti. Questo vale il doppio nella modalità portatile, dove l'hardware viene spinto molto più forte.

Gearbox non è certo l'unico. Sempre più grandi editori si affidano alle Game Key Card per le versioni di Switch 2, una tendenza impopolare ma in crescita che quasi certamente non sta scomparendo. I carrelli ad alta capacità costano denaro reale e, poiché le dimensioni dei giochi continuano a gonfiarsi, questo è qualcosa a cui tutti dovremo abituarci.

