Borderlands 4 viene eseguito a 30 fotogrammi al secondo su Switch 2

Recentemente, Gearbox e 2K hanno finalmente rivelato che Borderlands 4 arriverà su Switch 2 solo tre settimane dopo gli altri formati e sarà rilasciato il 3 ottobre. Ora abbiamo qualche informazione in più da condividere grazie al fondatore di Gearbox Randy Pitchford.

Scrive sui social media che non mancherà alcun contenuto nell'edizione Switch 2, il che significa che non avrà problemi con il cross-play con altre versioni, e afferma che il gioco girerà a 30 fotogrammi al secondo, con poche eccezioni:

"Per noi era importante non tagliare nulla e supportare il cross-play con altre piattaforme. Quindi, no. Sarà per lo più intorno ai 30 fps, con alcuni cali in alcuni momenti intensi, combattimenti pesanti o se si ospita un gioco multiplayer in modalità portatile, ecc.

Tuttavia, non tutto è rose e fiori, e sembra che coloro che acquisteranno un'edizione fisica riceveranno una cosiddetta Game Key Card. Questi sono stati pesantemente criticati perché sono cartucce senza giochi su di esse e funzionano solo come tasti che ti consentono di scaricare il titolo in questione, il che significa che il gioco non funzionerà più una volta chiusi i server come con qualsiasi titolo digitale:

"È una partita importante. Ci sarà un download, anche per le copie fisiche".

Borderlands 4 uscirà il 12 settembre per gli altri formati; PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Giocherai Borderlands 4 e, in caso affermativo, in quale formato?