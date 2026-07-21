Borderlands annuncia il nuovo podcast narrativo sceneggiato Dead ECHOs

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È improbabile che tu abbia bisogno di un altro podcast nel tuo radar in questo momento, ma Borderlands ha appena annunciato che ci offrirà un nuovo podcast a tema narrativo e sceneggiato che approfondirà le vite dimenticate di alcuni dei residenti più sfortunati di Pandora. Si chiama Dead ECHOs e segue due solitari che cercano di fare soldi velocemente e finiscono per scoprire i segreti di un oscuro lato aziendale.

La serie segue Watts, un operatore ECHO, che vende i segreti rivelati dai log ECHO che non vengono scoperti da un Vault Hunter nei giochi principali. È affiancato da Junie, qualcuno che vede questi registri ECHO perduti come qualcosa di più di un semplice modo per guadagnare con mondi morenti o segreti nascosti.

Il primo episodio di Dead ECHOs è disponibile ora, ovunque ascoltiate i vostri podcast. È una miniserie, con nuovi episodi che escono settimanalmente nel corso dei prossimi mesi. Non si sa se questo sarà l'inizio di uno sforzo più ampio per offrirci nuove dosi dell'universo di Borderlands al di fuori dei giochi, ma è chiaro che Gearbox non vuole aspettare Borderlands 5 per darci altra storia ambientata nella sua stravagante galassia di saccheggio e sparatori.