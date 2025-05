Borderlands otterrà 250 diorami esclusivi di Psycho e Claptrap

HQ

In vista di Borderlands 4, il marchio di figurine da collezione premium Purearts ha presentato un nuovo diorama con il bandito Psycho e Claptrap, probabilmente i due personaggi più riconoscibili della serie.

Il diorama in edizione esclusiva presenta il bandito seduto sopra la testa di Claptrap, con una base altamente dettagliata che include alcune mini casse di bottino e alcune ossa di Skag. Ce ne sono solo 250 in palio, ma costano $ 599.00 USD sul sito web di Purearts.

La spedizione è prevista per il secondo trimestre del 2026, quindi non riceverai uno di questi in tempo per l'uscita di Borderlands 4 il 12 settembre, ma se riesci a ottenere una di queste edizioni numerate ed esclusive, riceverai anche uno stand di carte raffigurante il distributore automatico di Guns dei giochi.

Puoi dare un'occhiata al prodotto completo nel video qui sotto e trovare maggiori informazioni qui.

