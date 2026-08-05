Borderlands regista: "It era un film che non apparteneva a nessuno"

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Sarebbe esagerato dire che il film Borderlands ha conquistato il mercato, e né i critici né gli spettatori ne sono rimasti impressionati. Si è rivelato un enorme flop, e nemmeno i fan della serie sono rimasti soddisfatti. Ma cosa è andato storto esattamente?

Ora il regista Eli Roth (noto per i film horror brutali come Cabin Fever e Hostel) ha commentato la questione in un'intervista con Variety, spiegando di avere una versione diversa e significativamente più matura, in cui lo studio, tuttavia, non credeva. Invece, volevano abbassare la classificazione per età, e il risultato, dice, è stato un film senza un pubblico di riferimento:

"Hai qualcosa che non apparteneva a nessuno. Non è un film per bambini, ma cerca di piacere a tutti. È per i giocatori, ma non ha la violenza che i giocatori vogliono perché non può essere così estremo perché costa troppo. Finisci solo con un film che non è né pesce né pollo."

Il suo prossimo film debutta questa settimana: Ice Cream Man, che sembra destinato a segnare un ritorno ai film molto più violenti che normalmente associamo a Roth.