In un'intervista alla BBC con Laura Kuenssberg, Johnson suggerì di inviare forze in regioni pacifiche in ruoli di supporto piuttosto che in posizioni di combattimento, mettendo in discussione il motivo per cui le truppe potessero essere pianificate per il dispiegamento dopo un cessate il fuoco ma non in anticipo.

Riflettendo sulle origini del conflitto, Johnson ha detto che la guerra avrebbe potuto essere evitata se le nazioni occidentali avessero agito con maggiore fermezza dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Parlando insieme all'ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Sir Tony Radakin, ha criticato la risposta occidentale iniziale come cauta e lenta, con i ritardi nell'invio delle armi che hanno frustrato Kiev.

"Ha sempre servito il vantaggio dell'Ucraina e quello di Putin. L'unica persona che soffre di escalation è Putin." Ha detto Johnson alla BBC.

Un portavoce del Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che il governo continua a sostenere l'Ucraina mentre si prepara a potenziali missioni di mantenimento della pace. Gli aiuti recenti includono £500 milioni per la difesa aerea e £200 milioni per le forze britanniche pronte, coordinate con oltre 30 nazioni alleate.

Johnson ha anche ammesso il rammarico per le occasioni mancate di affrontare Putin in passato, citando i fallimenti occidentali in Crimea, Siria e Afghanistan come motivi di coraggio al leader russo. Ha sottolineato che è necessaria chiarezza da parte dell'Occidente per dimostrare che la libertà dell'Ucraina è una priorità strategica.

Sir Tony Radakin ha esortato il Regno Unito a risolvere l'impegno della Nato di spendere il 3,5% del reddito nazionale per la difesa entro il 2035, sottolineando la necessità di investire nella prontezza militare nonostante le alleanze esistenti.

La proposta di Johnson, evidenziata nell'intervista alla BBC, va oltre la politica attuale del Regno Unito ma potrebbe coinvolgere zone sicure o infrastrutture di supporto piuttosto che ruoli di combattimento. Sia lui che l'ex Capo di Stato Maggiore della Difesa hanno sottolineato che una pressione politica, economica e militare costante sul Cremlino è cruciale per porre fine al conflitto.