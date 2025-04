Boss Moves: Se fossi il capo di FromSoftware (e CD Projekt Red)

HQ

Se fossi il capo di Naughty Dog

Non fraintendermi: adoro The Last of Us. Ma se fossi stato al comando di Naughty Dog, avrei messo da parte la serie per un po' (magari continuando come progetto parallelo con Intergalactic: The Heretic Prophet ) e tornando invece a qualcosa che è quasi la definizione di un'avventura: la serie Uncharted. Non si sarebbe più concentrato su Nathan Drake, ma sarebbe stato invece basato su una nuova gloriosa banda (forse anche sua figlia) che ha viaggiato per il mondo per esplorare rovine e trovare tesori nascosti. Semplicemente una nuova generazione di cacciatori di tesori, un nuovo gruppo di personaggi vivaci e deliziosi con fascino, umorismo e la giusta quantità di opportunità per il caos. Ci sarebbero ambienti bellissimi, enigmi intelligenti, arrampicate fisicamente impossibili (dopotutto è Uncharted ) e diverse scelte strategiche nell'incontro con i nemici. Vuoi sgattaiolare, attaccare o semplicemente evitare, la scelta sarebbe stata tua. Un'avventura che sarebbe stata divertente, emozionante e avrebbe reso orgogliosi sia Nathan Drake che Indiana Jones.

Se fossi il capo di CD Projekt Red

Mi piacciono molto The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, anche se quest'ultimo doveva essere rivendicato dopo il suo disastroso lancio prima che potessi riconoscerlo. Ma se fosse stato per me, avrei iniziato un progetto completamente nuovo, indipendentemente da questi titoli. La base sarebbe stata simile: un epico gioco di ruolo in terza persona in cui costruisci il tuo personaggio da zero con diversi background, abilità e abilità. Le scelte che fai hanno un impatto enorme sul tuo ambiente, ma anche sulle tue relazioni con gli altri personaggi, relazioni che possono essere costruite, ma altrettanto facilmente abbattute, tutte con personaggi che possiamo amare, ma anche odiare. Tutto questo, ma nello stesso mondo di The Lord of The Rings. Sarebbe stato epico, a volte bello e, soprattutto, un tributo alla brillante opera di Tolkien. Immagina un mondo aperto nella Terra di Mezzo, dove ti viene dato libero sfogo per esplorare e stabilire il tuo personaggio. Non solo un altro rimaneggiamento di ciò che già sappiamo, ma una nuova storia con missioni secondarie ponderate, nuovi personaggi e nuove ambientazioni da cui lasciarsi incantare. Inizia a prendere appunti e a metterti al lavoro, CD Projekt Red.

Se fossi il capo di FromSoftware

Elden Ring va bene, ma con me al timone, saremmo tornati indietro di qualche anno e avremmo dato a molti dei giocatori ciò che desideravano di più - Bloodborne 2. Nel mio universo alternativo, ci eravamo lasciati alle spalle i vicoli nebbiosi di Yharnam per esplorare il mondo al di là. Cosa c'è oltre le mura della città? Che aspetto ha il resto di questa realtà marcia? Tutte le città sono come Yharnam? Cosa è successo al mondo oltre il caos? Tutto questo sarebbe stato esplorato e risolto nel nostro sequel. Il tema vittoriano/gotico sarebbe stato mantenuto come cuore e anima dell'estetica del gioco, ma lo avremmo aperto a nuovi tipi di orrori, nuove tradizioni da approfondire e, naturalmente, nuovi boss che vogliono schiacciare la tua psiche. Anche questa volta non sarebbe stata un'esclusiva PlayStation, ma disponibile su PC e altre console fin dal primo giorno, con modalità cooperativa crossplay completa. E dato che sto comunque entrando nel ruolo del boss, il livello di difficoltà sarebbe stato potenziato in modalità cooperativa, quindi vieni davvero spinto quando combatti insieme. Epico, impegnativo e perfetto.

Se fossi il capo di Konami

Ci eravamo concentrati su due cose: primo, avevamo rifatto immediatamente sia Silent Hill 1 che 3 insieme a Bloober Team. Grafica migliore, sound design migliorato, ma la stessa cura per il materiale sorgente come nel Silent Hill 2 Remake. Poi avremmo dissotterrato P.T. e attirato Hideo Kojima con promesse di carta bianca in cambio del fatto che continuasse a lavorare su Silent Hills con Guillermo del Toro. A loro era stata data totale libertà creativa sul progetto. Silent Hills sarebbe inquietante, crudo, profondo e, soprattutto, un horror psicologico di alto livello. Un horror che non si basa solo su noiosi spaventi improvvisi, ma sfida la definizione di ciò che rende qualcosa spaventoso, questo è ciò che avremmo fatto. Silent Hill sarebbe tornato ad essere un nome associato all'orrore da far rizzare i capelli e avremmo reso difficile spegnere le luci di notte.

Se fossi il capo di Larian Studios

Pochi giochi lasciano un'impressione come Baldur's Gate III. È un gioco di ruolo che non si limita a stabilire lo standard, ma infonde nuova vita al genere e mostra davvero dove dovrebbe essere il soffitto. I personaggi, la narrazione, la libertà di scelta, è difficile essere più perfetti di così. Così, quando Larian ha annunciato che sarebbe stato un progetto unico, molti, me compreso, sono rimasti incredibilmente delusi. Ma data la possibilità di sognare uno scenario in cui ho voce in capitolo, sarebbe stato un dato di fatto che lo studio fosse già in pieno svolgimento con lo sviluppo di Baldur's Gate 4. Tutti gli altri piani erano stati sospesi. Ci sarebbe stata una dedizione totale al prossimo capitolo di Faerûn, concentrandosi sulla realizzazione di un'avventura all'altezza del suo predecessore. Nuove aree da esplorare, nuovi personaggi da amare e temere e una nuova storia da affascinare. Se solo fosse vero...