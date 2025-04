Boss Moves: Se fossi il capo di id Software (e Naughty Dog)

HQ

Se fossi responsabile di iD Software

Doom: The Dark Ages sembra sicuramente molto buono e dato che lo studio con sede ad Austin e ora iconico non ha ancora finalizzato il lavoro su di esso, come loro nuovo capo non voglio mettere fretta a nessuno, ma sì... Il prossimo progetto che ho deciso sarà Quake V: Arena. Uno sparatutto in arena tosto con il design lovecraftiano del primo gioco, il ritmo del terzo e un sacco di nuove armi. Dimenticate gli Strogg e dimenticate la storia perché id Software non l'ha mai padroneggiato. Attieniti a ciò che funziona.

Se fossi a capo di Bandai Namco

Sono pienamente consapevole che Tekken 8 sta vendendo come un matto e che le serie di giochi di ruolo come Scarlet Nexus, Tales of Arise, Tales of Vesperia e tutte le altre puntate giapponesi Tales sono state sotto i riflettori per un bel po' di tempo. Ma con me come nuovo capo, le cose stanno per cambiare. Un nuovo focus, vecchi tempi. Ridge Racer sarà riportato in vita tramite un remake del primo gioco, che sarà rilasciato gratuitamente per il download, e poi seguito da Ridge Racer 8, che sarà intriso di vibrazioni arcade-classiche, con una fisica alla deriva avvincente e una grafica meravigliosa. Oltre a ciò, lavoreremo al prossimo capitolo della saga di Soul Calibur, così come a R: Racing 2.

Se fossi responsabile di Bluepoint

Il remake de L'ombra del colosso è stato brillante. Anche il remake di Demon's Souls è stato brillante. Sappiamo che questo gruppo con sede in Texas è maestro nel rifare vecchi classici, sollevandoli e migliorandoli senza cambiarli. Successivamente, come loro nuovo CEO, ho intenzione di mettere l'intero team sul remake Killzone e Killzone 2, da offrire come pacchetto. Entrambi saranno creati ex novo da zero, nell'ultimo motore grafico di Guerrilla.

Se fossi responsabile di Naughty Dog

Siamo spiacenti per tutti, ma Intergalactic: The Heretic Prophet viene annullato con effetto immediato. Quel gioco non sarà completato, infatti non usciremo mai nemmeno dalla fase alpha. Un'esperienza fantascientifica in stile Elden Ring non è qualcosa che i nostri fan vogliono vedere da noi, invece ci concentreremo su altre cose. In primo luogo, due The Last of Us avventure. The Last of Us: Part III, che riguarderà un intero nuovo gruppo di sopravvissuti, e Factions, che stiamo tirando fuori dal bidone della spazzatura e finendo. Parte dello studio svilupperà anche un nuovo Jak & Daxter, concentrandosi sui vecchi valori del platform sotto forma di ambienti colorati ed eccentrici, personaggi adorabili, grandi livelli e grafica eccezionale.

Se fossi in esecuzione Capcom

Street Fighter Origins avrebbe iniziato la produzione nel momento in cui avessi varcato la porta. Street Fighter sta tornando alle basi della serie di giochi e disegneremo di nuovo personaggi e ambienti utilizzando i pixel. Sarà costoso, lo so. Ci vorrà un sacco di tempo, lo so anche io. Ma non c'è niente da fare. Supereremo Street Fighter III sia nel design dei personaggi che nell'animazione, inseriremo il doppio dei fotogrammi di animazione e degli sprite e costruiremo il gioco di combattimento più fluido e dettagliato di tutti i tempi. Svilupperemo anche il sontuoso remake di Resident Evil: Code Veronica e resuscitaremo Dino Crisis.