Bounty Star Anteprima hands-on: Titanfall incontra Dog il cacciatore di taglie?

L'anno è un po' nel futuro. I mech coesistono con droni ad alta potenza e armi che rendono la guerra una bestia diversa. Come Clem, ci siamo lasciati alle spalle le nostre guerre, ma possiamo usare le nostre abilità di veterani solo in combattimento, guadagnando soldi dando la caccia alle taglie nelle lande desolate del deserto. Questa è l'impostazione di Bounty Star, la nuova avventura d'azione di Dinogod con un po' di costruzione di basi per buona misura.

Di recente abbiamo giocato all'inizio del gioco, giocando un giorno nella vita di Clem. Dopo un breve filmato in cui il nostro personaggio principale si prepara per la giornata, possiamo esplorare la nostra fattoria, raccogliere l'acqua per le nostre piante, preparare i pasti per affrontare la giornata, alimentare il nostro mech Raptor con energia idraulica, acquistare armi e produrre munizioni prima di selezionare una taglia e uscire con il mech. Potrebbe sembrare molto da fare, ma non ci vuole molto per esplorare la fattoria e prepararsi per una giornata di combattimenti tra mech. Non c'è molto processo nelle meccaniche della fattoria, almeno non all'inizio. Basta premere un pulsante per fare ciò che devi fare. Non c'è un minigioco per cucinare, ad esempio, solo un filmato che si apre una volta selezionata una ricetta.

Da un lato, questo significa che non ti stai lamentando perché devi passare minuti inutili a prendere parte a quello che è effettivamente un lavoro di routine, ma allo stesso tempo rende quel rituale mattutino prima di uscire un po' inutile. La parte più interessante è stata controllare la posta e scoprire un po' di più sul mondo. Dinogod ha optato per un approccio più lento nella sua esposizione. Non ti viene fornita solo una serie di informazioni come un filmato introduttivo di Star Wars, ma ottieni invece un feed a goccia di personaggi, fazioni e tradizioni attraverso ciò che puoi trovare e i pezzi che puoi mettere insieme. In soli 30 minuti circa di gioco, non siamo riusciti a immergerci troppo in profondità nella storia, ma dopo aver testato il resto del gioco è ciò che rimane più interessante in Bounty Star.

Veniamo quindi alla vera star dello spettacolo, il mech. Il tuo mech si chiama Raptor in Bounty Star, ricorda leggermente le piattaforme di mobilità amplificate pilotate dall'uomo dei film Avatar di James Cameron, ma con molta più personalizzazione. Puoi equipaggiare armi da mischia e a distanza, scatti, nuclei centrali e abilità speciali con il tuo Raptor, che servono tutti attorno a un atto di bilanciamento introdotto attraverso la meccanica Heat. Se il tuo mech diventa troppo caldo, non funzionerà, quindi vuoi mantenerlo in un punto ottimale tra il freddo e il caldo durante le tue missioni di taglie, assicurandoti che per ogni parte del tuo mech che aumenta il calore, ci sia un contatore per diminuirlo. È stato abbastanza facile bilanciare nelle prime fasi della demo, dato che avevamo un trattino che ci ha raffreddato, ma è un concetto interessante se viene ulteriormente esplorato nel gioco.

Le missioni ti catapultano in un ambiente desertico chiuso e ti vedono combattere umani, mech e alcuni nemici robot con i tuoi strumenti da mischia e a distanza. È un'azione arcade, con alcuni effetti appariscenti ma pochissimo peso. Soprattutto nella mischia, volano scintille e i robot esplodono, ma dire che ti senti come se avessi preso parte sarebbe in malafede. C'è una mancanza di impatto e peso in questi incontri di combattimento, e posso per lo più paragonare l'esperienza a Saints Row 3 di tutte le cose, ma senza la ridicola natura da cartone animato che ti fa capire che stai giocando a una parodia. Per il tono radicato di Bounty Star, speri in un combattimento che ti faccia sentire come se fossi in un combattimento.

Gli ambienti rimangono in gran parte insipidi. Ci sono forzieri da trovare, ma poiché il deserto sembra così simile, può essere difficile farsi strada anche attraverso lo spazio limitato offerto. Anche rintracciare i tuoi bersagli può essere un po' una sfida, poiché possono nascondersi in sacche della mappa. Non reagire intenzionalmente al tuo arrivo, ma essere semplicemente nascosto dal design dei livelli che in realtà non ha alcuno scopo se non quello di mostrarti un piccolo sandbox. È duro e non è giusto dire che il gioco è del tutto privo di stile o di qualcosa che si distingua. Le animazioni appariscenti per annullare una combo corpo a corpo in un attacco a distanza sono molto belle e c'è una buona sensazione di sensazione come se stessi pilotando un mech nel movimento.

Sfortunatamente, Bounty Star in questo momento sembra semplicemente che non faccia abbastanza per impressionare. C'è una storia intrigante da trovare se si scava sotto la terra, ma sfortunatamente gli altri pilastri fondamentali del gioco d'azione mech di Dinogod sembrano generici in un'epoca in cui c'è pochissimo perdono per questo. Bounty Star non è male in nessuno dei suoi aspetti, ma i pochi bit che spiccano sono oscurati da un ciclo che non ti attira.