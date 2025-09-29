Bowers & Wilkins Px8 S2

Bowers & Wilkins sono ora alla seconda generazione di cuffie over-ear Px8 e hanno già perfezionato il design. Non si tratta di una revisione completa, ma le cuffie sono più sottili, più eleganti e onestamente più aggraziate. Per me, il miglioramento più grande è la vestibilità. Queste cuffie possono essere disponibili solo in due colori, ma offrono una delle migliori vestibilità, se non la migliore, tra le attuali cuffie ANC di fascia alta sul mercato.

Come previsto, i cavi sono rivestiti in tessuto e ancorati da bracci in alluminio che tengono i padiglioni auricolari, che sono avvolti in pelle Nappa. È premium fino in fondo: adorabile, splendido e con un prezzo da abbinare a € 729, che è circa il doppio del costo di ciò che la maggior parte dei consumatori considererebbe "premium". Tuttavia, è economico rispetto ad alcuni dei modelli di altoparlanti Bowers & Wilkins ", che possono costare € 55.000, e non è nemmeno il loro più costoso.

Oltre ad essere una delle cuffie più belle che ho visto negli ultimi anni, la mia unica vera critica sono i pulsanti di plastica sul lato dei padiglioni auricolari. Semplicemente non corrispondono al resto della build. Sembra che qualcuno abbia deciso di tagliare gli angoli, anche se il resto è metallo splendidamente rifinito. A questo prezzo, i pulsanti avrebbero dovuto essere assolutamente in alluminio. Se puoi permetterti padiglioni auricolari in memory foam e un archetto in alluminio, puoi permetterti qualche grammo in più di metallo per i controlli.

Naturalmente, la parte più importante è il suono, e B&W non delude. Queste cuffie supportano completamente l'audio a 24 bit, inclusi i codec aptX Lossless, aptX HD e aptX Adaptive.

L'ANC è alimentato da un array di otto microfoni. In un normale ambiente d'ufficio, la cancellazione passiva del rumore è spesso sufficiente, ma quando, ad esempio, qualcuno sta usando un martello pneumatico fuori dalla finestra, ridurre quel ruggito a un lieve ronzio di fondo è molto impressionante. Il sistema ANC proprietario, combinato con il rifiuto della voce ADI PureVoice, è sorprendentemente efficace. Detto questo, l'ANC influisce solo leggermente sulla qualità del suono. Senza ANC, la musica suona più viva, con un'atmosfera più ampia e un palcoscenico espanso. Mentre il driver in carbonio rimane lo stesso, l'amplificatore, il DSP, le sospensioni, la bobina mobile e altri elementi sono stati tutti aggiornati.

ANC ed EQ sono controllati tramite l'app B&W Music, dove la funzione è denominata "TrueSound". Anche se non sono un fan dell'installazione di un'altra app sul mio telefono, questa è intuitiva, semplice e piacevole da usare. Entro la fine dell'anno, B&W introdurrà anche il proprio audio spaziale, nonché il supporto LE tramite aggiornamenti OTA.

La durata della batteria è di 30 ore ed è molto vicina ai miei risultati nel mondo reale, anche con ANC impostato al massimo. È raro vedere un'azienda fornire una stima conservativa invece di una eccessivamente ottimistica. La confezione include una custodia rigida per il trasporto. Mentre i padiglioni auricolari e l'archetto sono sostituibili, anche se la sostituzione deve ancora essere completata presso un centro di assistenza autorizzato.

La qualità del suono è di gran lunga superiore a quella che ci si aspetterebbe da un prodotto mainstream. C'è una risoluzione reale, con palcoscenico, bassi e dinamica che si avvicinano di più a una coppia di altoparlanti adeguati rispetto a quasi tutte le altre cuffie consumer. La riproduzione degli alti ha timbro e dettaglio, la gamma media è coerente e incisiva senza suonare disarticolata e la presentazione complessiva è raffinata ed equilibrata. Sebbene non abbia l'apertura ariosa delle cuffie aperte, è di gran lunga superiore alla maggior parte dei concorrenti della sua categoria, anche se, ovviamente, il prezzo lo riflette.