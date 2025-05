Box Office del fine settimana: Thunderbolts* fa un ingresso solido, mentre Sinners si afferma come la sorpresa della stagione

HQ

La gente sta tornando al cinema. Sì, forse non tanto quanto qualche anno fa, ma dopo qualche mese di vera e propria crisi per le sale cinematografiche di tutto il mondo, sembra che le produzioni recenti stiano incentivando il pubblico a pagare di nuovo per l'esperienza cinematografica. Questo fine settimana lo hanno dimostrato nuovamente, sia nel supporto alla new entry che nella buona tenuta dell'uscita del mese scorso, secondo i dati di Variety.

Thunderbolts* ha aperto venerdì scorso e i primi dati indicano che ha superato i 162 milioni di dollari nel suo primo fine settimana. Non sono proprio i 192 milioni di dollari che la precedente uscita del MCU di quest'anno (Captain America: Brave New World, con 192 milioni di dollari in totale) ha guadagnato, ma è una lettura positiva, date le recensioni entusiastiche per la nuova produzione guidata da Florence Pugh con il team di seconda corda dell'Universo Marvel.

L'altro titolo del fine settimana è stato lo slancio sostenuto di Sinners , il thriller horror interpretato (due volte) da Michael B. Jordan. Il film sui vampiri è stato un vero successo negli Stati Uniti, dove ha sfiorato i 180 milioni di dollari al botteghino nazionale. Questo, sommato agli incassi nel resto dei territori, ha spinto il film fino agli attuali 236,6 milioni di dollari, e molti analisti vedono già il film come sicuro di superare i 250 milioni di dollari nei prossimi giorni.

"Il 2025 sta seguendo lo stesso schema che abbiamo visto l'anno scorso: un primo trimestre debole, poi il botteghino si è svegliato ad aprile - quest'anno 'Minecraft' e 'Sinners' si sono svegliati", afferma David A. Gross, che dirige la società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research. "Il calendario estivo è ricco di titoli mainstream con un ampio appeal".

Bisognerà vedere come se la caveranno le uscite future come Ballerina, Dragon Trainer, Elio, F1 e 28 anni dopo per vedere se questa tendenza positiva reggerà e farà tornare il pubblico nelle sale.