Box office: Superman continua a salire mentre Jurassic World: Rebirth continua a dominare

HQ

Ci aspettavamo che Superman avesse una forte seconda settimana nei cinema poiché Warner Bros. ha effettivamente ampliato il numero di sale in cui il film veniva proiettato. Questo ha funzionato a tal punto che dopo la sua seconda settimana, il film ha ora incassato $ 400 milioni ($ 406,8 in questo momento, secondo Deadline), abbastanza per renderlo uno dei 10 più grandi film dell'anno finora.

Anche se questo è impressionante e dimostra che il film dovrebbe facilmente eclissare mezzo miliardo durante la sua piena corsa nelle sale e probabilmente anche oltre, è ancora molto indietro rispetto a ciò che l'ultimo Jurassic World sta raggiungendo.

Nonostante le recensioni piuttosto negative, è chiaro che l'interesse è ancora mega alto per il franchise dei dinosauri (in qualche modo), poiché dopo la sua terza settimana nei cinema, è ora sul punto di incassare $ 650 milioni, per un totale complessivo di $ 647,9 milioni. Questo è un altro mega fine settimana di centinaia di milioni di dollari, e un'ulteriore prova che questo film probabilmente finirà la sua corsa nelle sale come uno dei più grandi film dell'ovest, forse anche il più grande, se riuscirà a trovare altri 350 milioni di dollari e battere Lilo & Stitch.

Va detto che Superman è già considerato un successo a causa di un budget di produzione e marketing di circa 350 milioni di dollari che include entrambi gli elementi, con l'ultimo Jurassic World che opera a cifre simili e probabilmente rende anche i pezzi grossi di Universal molto, molto felici, anche se questo film farà fatica a eguagliare il conteggio al botteghino di Jurassic World del 2015 ($ 1,67 miliardi).