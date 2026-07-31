BP sta mettendo in vendita la sua attività petrolifera nel Mare del Nord

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Dopo 60 anni di operazioni e trivellazioni nel Mare del Nord, la multinazionale britannica BP ha annunciato l'intenzione di vendere il suo business nel Mare del Nord.

Come confermato da BBC News, questa decisione influenzerà i cinque hub produttivi di BP nella regione, due dei quali si trovano nel Mare del Nord centrale e tre a ovest delle Shetland, con circa 1.100 dipendenti previsti come colpiti.

Parlando della decisione, la CEO di BP, Meg O'Neill, ha spiegato che le operazioni dell'azienda nel Mare del Nord sarebbero "meglio posizionate come parte di un'altra azienda". Tuttavia, aggiunse anche quanto segue.

"Il Regno Unito è stato la nostra casa per oltre 100 anni e continuerà a svolgere un ruolo importante nel nostro futuro. Siamo orgogliosi dei posti di lavoro che creiamo, del contributo che diamo all'economia britannica e del lavoro che facciamo per mantenere l'energia in funzione ogni giorno".

Non ci sono ancora informazioni su quali aziende siano in corsa per conquistare le operazioni di BP nel Mare del Nord.