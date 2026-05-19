Brabus svela una nuova folle rielaborazione dell'Aston Martin Vanquish

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Per chi conosce Brabus, di solito non sono molto sottili nel loro linguaggio di design e sono universalmente amati per questo. E ora hanno svelato il loro progetto forse più assurdo finora - incontra i "Bodo".

È una "Hyper-GT" da oltre un milione di euro basata sulla nuova Aston Martin Vanquish, trasformata in un mostro in fibra di carbonio da 1000 cavalli intitolato al fondatore di Brabus Bodo Buschmann.

Brabus si è fatto un nome lavorando sui modelli Mercedes AMG, ma questa è una nuova svolta e il primo grand turismo completamente carrozzato dell'azienda. È rivestita di carrozzeria in carbonio su misura e, sotto il cofano si trova un V12 biturbo modificato da 5,2 litri che eroga 986 cavalli e 885 lb-ft di coppia, il tutto inviato alle ruote posteriori tramite una trasmissione a otto rapporti.

Brabus afferma che raggiungerà da 0 a 100 chilometri all'ora in circa tre secondi, e raggiungerà in totale circa 360 chilometri orari.

Saranno costruiti solo 77 esemplari come omaggio all'anno di fondazione della Brabus, e ogni auto costerà ben oltre 1 milione di euro prima di opzioni e tasse.