Brad Pitt e Damson Idris si prendono a pugni nell'ultimo trailer F1

F1 di Joseph Kosinski vuole davvero essere una rappresentazione molto autentica della Formula 1. Non solo il film è stato girato utilizzando un'auto appositamente creata e montata con attrezzature da ripresa e poi girato in occasione di veri e propri Gran Premi negli ultimi anni, ma l'ultimo trailer dimostra che si atterrà anche a storie credibili, poiché sembra che APXGP otterrà una sorta di risultato forte a spese della Ferrari... Certo, questo non sembra un errore strategico, ma più un errore del pilota, ma ancora la Scuderia non riesce nemmeno a prendersi una pausa nell'universo cinematografico F1.

L'ultimo trailer del film cerca anche di colmare alcune lacune dedicando più tempo a concentrarsi sul personaggio esecutivo del team APXGP di Kerry Condon, il tutto continuando a mostrare che il Sonny Hayes di Brad Pitt e il Joshua Pearce di Damson Idris non sembrano davvero piacersi. Anche il proprietario del team di Javier Bardem, Ruben Cervantes, fa molte apparizioni, con questo trailer che dimostra ancora una volta che F1 sarà uno dei più grandi e attesi blockbuster dell'estate.

Dai un'occhiata alla nuova clip qui sotto prima del debutto di F1 nei cinema il 27 giugno. Di seguito è riportata anche la sinossi ufficiale per chiunque cerchi ulteriori dettagli e colori.

"Soprannominato "il più grande che non sia mai esistito", Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il fenomeno più promettente della FORMULA 1 degli anni '90 fino a quando un incidente in pista ha quasi posto fine alla sua carriera. Trent'anni dopo, è un pilota nomade a noleggio quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di un team di FORMULA 1 in difficoltà che è sull'orlo del collasso. Ruben convince Sonny a tornare in FORMULA 1 per un'ultima possibilità di salvare la squadra ed essere il migliore del mondo. Guiderà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), il rookie della squadra intenzionato a stabilire il proprio ritmo. Ma mentre i motori rombano, il passato di Sonny lo raggiunge e scopre che in FORMULA 1 il tuo compagno di squadra è il tuo avversario più agguerrito e la strada per la redenzione non è qualcosa che puoi percorrere da solo.