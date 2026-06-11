Brad Pitt e il suo cane sopravvivono agli elementi in Heart of the Beast

Brad Pitt ha superato ogni tipo di disastro sul grande schermo. Che si tratti di zombie, assassini addestrati, serial killer, nazisti, la lista continua. Presto, anche Pitt cercherà di affrontare gli elementi, poiché nel prossimo film Heart of the Beast vedremo l'attore allearsi con un fedele compagno canino e tentare di tornare al sicuro della civiltà dopo un brutale incidente aereo.

La premessa di base del film è che Pitt interpreta un ex operativo delle forze speciali chiamato James Belmont, che dopo aver viaggiato in Medio Oriente con il suo cane da combattimento, noto come Odino, ora si ritrova a cercare di rilassarsi e godersi una vita meno stressante e pericolosa, lontano dalla minaccia di guerra in Alaska. Tuttavia, durante un viaggio aereo piuttosto ordinario nel mezzo del nulla, subisce un evento cardiaco e l'aereo si schianta, lasciando uomo e migliore amico in un territorio estremamente inospitale e a chilometri di distanza dalla sicurezza.

Diretto da David Ayer, lo stesso regista con cui Pitt ha collaborato per Fury, al momento, Heart of the Beast arriverà nelle sale il 25 settembre, con il cast rinforzato da J.K. Simmons. Con la prima quasi vicina, puoi vedere qui sotto il trailer del film così come la sua sinossi ufficiale.

"Dopo un terribile incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) e il suo cane da combattimento, Odin, si ritrovano bloccati nel cuore della natura selvaggia dell'Alaska. Insieme, sono costretti a una brutale lotta per la sopravvivenza contro gli elementi. Dal celebre regista David Ayer, Heart of the Beast è un intenso thriller d'avventura che esplora il legame indissolubile tra un uomo e il suo migliore amico mentre affrontano la loro più grande battaglia di sempre."