Brad Pitt non è convinto che si adatterebbe a un sequel F1

Dopo un grande weekend di apertura che ha visto quasi 150 milioni di dollari di vendite di biglietti, da allora F1 ha rallentato. Certo, essendo il weekend dell'Indipendenza negli Stati Uniti, potrebbe esserci un afflusso di entrate al botteghino durante il fine settimana. Indipendentemente da ciò che accadrà, ci sono già stati rapporti che affermano che Apple sta esplorando strade per un sequel per il film, il che significa naturalmente che la domanda si sposta su come i personaggi esistenti potrebbero inserirsi in questo.

Come parte del massiccio tour globale per il film, a Brad Pitt è stato chiesto come si inserirebbe in un sequel diF1, e non è esattamente convinto di farlo. Secondo The National, Pitt ha dichiarato che gli piacerebbe guidare di nuovo, ma che le corse di Formula sono un gioco da giovani.

"Vorrei guidare di nuovo, egoisticamente parlando. F1 è ancora al centro dell'attenzione. Deve essere su Joshua Pierce - il personaggio di Damson Idris - e sul resto della squadra che lotta per un campionato. Dove si inserisce Sonny? Non sono sicuro. Sonny è probabilmente in giro per le Bonneville Salt Flats, stabilendo record di velocità o qualcosa del genere. Quindi non sono ancora sicuro di questo".

Pensi che Pitt dovrebbe tornare nei panni di Sonny per guidareF1 un sequel o è meglio lasciare che il sangue più giovane prenda il sopravvento?