Bradley the Badger sarà pubblicato da Focus Entertainment

HQ

Durante i Game Awards di dicembre 2025, lo sviluppatore Day 4 Night Studios, composto da diversi veterani del settore, tra cui Christian Cantamessa di Red Dead Redemption e Davide Soliani di Mario + Rabbids (con cui abbiamo parlato riguardo al gioco in questione), ha annunciato il suo prossimo progetto, un gioco d'avventura noto come Bradley the Badger.

Questo è un titolo che mira a mettere insieme esplorazione, azione e puzzle, offrendo al contempo una narrazione che rende omaggio e fa riferimento ad alcuni dei videogiochi più famosi e amati di sempre.

Quando Bradley the Badger è stato annunciato, non sono state condivise informazioni riguardo ai piani di lancio del progetto, e anche se questo non è ancora cambiato e non sappiamo quando aspettarci il gioco, almeno sappiamo che ha trovato un editore.

Focus Entertainment ha ufficialmente firmato la pubblicazione del gioco di debutto di Day 4 Night Studios. Questo è stato confermato in un video che potete vedere qui sotto. E parlando di questo sviluppo, Soliani e Cantamessa hanno condiviso anche loro una dichiarazione congiunta.

"Con Bradley the Badger, ci siamo messi all'opera di creare un'avventura plasmata da tutto ciò che amiamo dei giochi, dal loro senso di meraviglia, dalla loro capacità di sorprendere e dalle storie emotive che li accompagnano. È un progetto sull'immaginazione, la creatività e la riscoprire la scintilla che ci ha fatto innamorare dei videogiochi. Questo è esattamente il tipo di esperienza originale, sincera e divertente per cui Day 4 Night è stato fondato. Focus Entertainment è il partner ideale per Bradley. Sono noti per il loro rispetto verso il talento creativo, la fiducia in idee audaci e la capacità di portarle ai giocatori di tutto il mondo".

Non vedi l'ora di vedere Bradley the Badger ?